The Last of Us Part 3 İçin Taşlar Yerine Oturmaya Başladı: Geliştirme Süreci Başlamış Olabilir!

İddialara göre Neil Druckmann, The Last of Us Part 3 için düğmeye bastı. Oyun Intergalactic'in ardından tam prodüksiyon aşamasına geçebilir.

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan The Last of Us için heyecan verici gelişmeler gündemde.

Henüz resmi bir duyuru olmasa da kulislerdeki hareket giderek artmaya başladı ve görünüşe göre The Last of Us Part 3 için düğmeye basıldı.

Neil Druckmann dizideki görevini neden bıraktı?

HBO’nun The Last of Us dizisi üçüncü sezon çekimlerine devam ederken, serinin yaratıcısı Neil Druckmann geçen yıl sürpriz bir kararla eş yapımcılık görevinden ayrılmıştı.

Bu karar o dönem kafa karıştırmıştı ancak şimdi taşlar yerine oturmaya başladı. İddialara göre Druckmann, tüm odağını yeni oyuna vermek için bu adımı attı.

“Bir hikâyemi yok ama fikrim var”

Druckmann daha önce verdiği bir röportajda, uzun süre üçüncü oyun için doğru fikri bulamadığını söylemişti ancak yakın zamanda bu durum değişmiş gibi.

“Henüz bir hikâyem yok ama ilk iki oyun kadar heyecan verici bir fikrim var.” diyen Druckmann, görünüşe göre üçüncü oyun için yeşil ışık yakmış durumda. Ayrıca Joel ve Ellie’nin yer aldığı konsept çizimlerin paylaşılması da söylentileri iyice alevlendirdi.

Naughty Dog’un şu an resmî olarak duyurduğu tek oyun olan Intergalactic’in 2027'de gelmesi bekleniyor, bu sebeple The Last of Us Part 3 için daha en az 2-3 sene bekleyeceğiz gibi.