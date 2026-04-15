The Last of Us Part 3 İçin Taşlar Yerine Oturmaya Başladı: Geliştirme Süreci Başlamış Olabilir!

İddialara göre Neil Druckmann, The Last of Us Part 3 için düğmeye bastı. Oyun Intergalactic'in ardından tam prodüksiyon aşamasına geçebilir.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

Oyun dünyasının en sevilen serilerinden biri olan The Last of Us için heyecan verici gelişmeler gündemde.

Henüz resmi bir duyuru olmasa da kulislerdeki hareket giderek artmaya başladı ve görünüşe göre The Last of Us Part 3 için düğmeye basıldı.

Neil Druckmann dizideki görevini neden bıraktı?

HBO’nun The Last of Us dizisi üçüncü sezon çekimlerine devam ederken, serinin yaratıcısı Neil Druckmann geçen yıl sürpriz bir kararla eş yapımcılık görevinden ayrılmıştı.

Bu karar o dönem kafa karıştırmıştı ancak şimdi taşlar yerine oturmaya başladı. İddialara göre Druckmann, tüm odağını yeni oyuna vermek için bu adımı attı.

“Bir hikâyemi yok ama fikrim var”

Druckmann daha önce verdiği bir röportajda, uzun süre üçüncü oyun için doğru fikri bulamadığını söylemişti ancak yakın zamanda bu durum değişmiş gibi.

“Henüz bir hikâyem yok ama ilk iki oyun kadar heyecan verici bir fikrim var.” diyen Druckmann, görünüşe göre üçüncü oyun için yeşil ışık yakmış durumda. Ayrıca Joel ve Ellie’nin yer aldığı konsept çizimlerin paylaşılması da söylentileri iyice alevlendirdi.

Naughty Dog’un şu an resmî olarak duyurduğu tek oyun olan Intergalactic’in 2027'de gelmesi bekleniyor, bu sebeple The Last of Us Part 3 için daha en az 2-3 sene bekleyeceğiz gibi.

PS6'nın 3 Konsol Olarak Geleceği İddia Edildi: Fiyatları Sızdırıldı! PS6'nın 3 Konsol Olarak Geleceği İddia Edildi: Fiyatları Sızdırıldı!
Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası... Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...
Oyun Kategorisinde En Çok Okunanlar

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

GTA 6'ya Ait Olduğu İddia Edilen Oyun İçi Video Sızdırıldı (Kaldırılmadan İzleyin)

670 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

670 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

379 TL Değerindeki Popüler Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphaneye Eklemek İçin Bugün Son Gün)

379 TL Değerindeki Popüler Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Kütüphaneye Eklemek İçin Bugün Son Gün)

Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC'si mi Geliyor?

Euro Truck Simulator 2'den Sürpriz Video: Türkiye DLC'si mi Geliyor?

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

PS5 Mağazasına Netflix Benzeri Yeni Tasarım Geliyor: İşte İlk Görüntü!

PS5 Mağazasına Netflix Benzeri Yeni Tasarım Geliyor: İşte İlk Görüntü!

Eski GTA Geliştiricisinden GTA 6'ya Yönelik "Fragman Uyarısı" Geldi

Eski GTA Geliştiricisinden GTA 6'ya Yönelik "Fragman Uyarısı" Geldi

[7-23 Nisan] Toplam Değeri 18 Bin TL'yi Aşan 18 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

[7-23 Nisan] Toplam Değeri 18 Bin TL'yi Aşan 18 Oyun Xbox Game Pass’e Geliyor

most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

Elektrikli Araç Bataryası Kaç Yılda Değişir, İkinci Elde Değer Düşürür mü, Değişim Süreci Nasıl?

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

ÖTV'siz Araç Alımıyla İlgili Düzenleme Meclis'ten Geçti: İşte Şartlar!

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

Xiaomi, Dondurma Pro ve Dondurma Pro Max Duyurdu: Evet, Gerçekten Dondurma

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

2026'da Dünyada En Çok Satan Akıllı Telefon Markaları Belli Oldu

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Arkasında iPhone 2G Anakartı Bulunan 480 Bin TL'lik iPhone 17 Pro Tanıtıldı: Karşınızda "iPhone 2007"

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

Rockstar Games'ten Hacklenen Veriler Paylaşıldı: Gelirler, Platform Dağılımı ve Dahası...

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com