Eski GTA Geliştiricisinden GTA 6'ya Yönelik "Fragman Uyarısı" Geldi

Daha önce Rockstar Games bünyesinde çalışan eski geliştirici David O'Reilly, GTA 6'ya yönelik "fragman uyarısında" bulundu.

Oyun dünyasının en çok beklenen oyunu GTA 6 için geri sayım sürerken, daha önce Rockstar Games bünyesinde çalışmış olan eski geliştirici David O’Reilly, merakla beklenen üçüncü fragman öncesinde oyunculara önemli bir uyarıda bulundu.

O’Reilly’ye göre yayınlanan fragmanlar her ne kadar etkileyici görünse de oyunun son hâliyle birebir örtüşmeyebilir.

"Oyun fragmanlarda gördüğümüz kalitede çıkmayabilir"

Bunun sebebi ise fragmanların hazırlanma sürecinde belirli sahnelerin özel olarak cilalanması. Yani kameranın gördüğü alanlar detaylı şekilde işlenirken, diğer bölgeler henüz aynı seviyede geliştirilmiş olmayabiliyor.

Bu da oyuncuların fragmanlarda gördükleriyle çıkış sürümü arasında bazı farklar yaşayabileceği anlamına geliyor.

Şimdilik 19 Kasım tarihine kadar daha fazla bilgi öğrenmemiz ve O'Reilly'nin haklı olup olmadığını bilmemiz zor ama merakla beklenen üçüncü fragman geldiğinde daha fazla detay göreceğiz gibi görünüyor.