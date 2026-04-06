670 TL Değerindeki Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Steam, Epic Games gibi düzenli olmasa da belirli aralıklarla kullanıcılarına ücretsiz oyunlar dağıtıyor. Bugün de özellikle korku severlerin sevebileceği bir oyun ücretsiz olmuş durumda.
House Flipper'ı 7 Nisan tarihine kadar kütüphanenize eklediğiniz takdirde dilediğiniz süre boyunca oynayabileceksiniz. Bu nedenle fırsatı kaçırmamanızda fayda var.
House Flipper nasıl bir oyun?
House Flipper, tek kişilik bir yenileme ekibi olmanız için eşsiz bir deneyimdir. Satın alın, tamir edin ve harap olmuş evleri geliştirin. Onlara ikinci bir şans verin ve kârlı şekilde satın!
House Flipper'ı buradan ücretsiz olarak Steam kütüphanenize ekleyebilirsiniz.