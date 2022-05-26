Bandrol ücretlerine bugün Resmi Gazete'de yayımlanan bildiriyle birlikte yeni bir zam geldi. Yayımlanan bildiriyle birlikte, teknolojik ürünlerde ortalama olarak yüzde 2'lik bir zam gerçekleşti.

Geçtiğimiz aylarda gümrük vergisine getirilen zamla birlikte, yurt dışından alınan ürünlerde yüzde 50’lik bir oranda vergi uygulanacağını sizlerle paylaşmıştık. Bu kez de bandrol ücretlerinde bir değişiklik yapıldı.

Biliyorsunuz ki bir süre önce elektrik faturalarına yansıyan TRT payı kaldırılmıştı. Yeni bir düzenlemeyle de Türkiye Radyo-Televizyo Kurumu Gelirleri Kanunu yeniden değiştirilerek, teknolojik cihazlarda bandrol ücretlerine zam yapıldı.

Bandrol ücretlerine yüzde 2’lik zam yapıldı

Resmi Gazete’de yayımlanan bildiriye göre yeni zam oranları önümüzdeki günlerden itibaren geçerli olacak. Gelen zamla birlikte bandrol ücretleri; cep telefonları yüzde 10’dan yüzde 12’ye, akıllı saatler yüzde 8’den 14’e, bilgisayar ve tabletlerde ise yüzde 2’den yüzde 4’e çıkartıldı.

Bununla birlikte MP3/MP4 çalar, ev sinema sistemleri ve benzer cihazlarda da TRT bandrol payı yüzde 8’den yüzde 14’e çıkartılmış oldu.