Baseus D05 bluetooth kulaklık, Amazon'da indirimde! İndirime girmişken özelliklerini sizin için listeledik.

Kulak içi kulaklık yerine kulak üstü tercih edenlerdenseniz, Baseus'un uygun fiyatıyla öne çıkan bu kulaklığına bir göz atmak isteyebilirsiniz.

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Baseus D05 Bluetooth Kulaklık, hafif ve uzun pil ömrü sunan bir kulaklık.

Egzersiz yaparken ya da günlük kullanımda rahat edeceğiniz kulaklık modellerinden biri olan Baseus D05, hafif ve sade bir tasarımıyla öne çıkıyor.

HiFi stereo ses ve derin baslarla dinleme keyfini artırıyor.

3D sürükleyici mekansal ses deneyimi yaşatan kulaklıkla dinlediklerinizi çok daha gerçekçi duyabiliyorsunuz.

Mikrofon performansı da bolca olumlu yorum almış.

Hafif ve dayanıklı tasarımı sayesinde uzun süreli kullanımda yormuyor.

Tek şarjla 70 saate kadar kullanım sunuyor.

Tabii ki bu ürünün uygun fiyatlı bir alternatif olduğunu unutmamak gerekiyor. Yine de dünya genelinde pek çok kullanıcı kulaklığın özellikle yalıtımından, hafifliğinden ve şarjının uzun süre gitmesinden çok memnun kalmış.

Siz de göz atmak ve 70 saat boyunca kullanabileceğiniz kulaklığı satın almak için tıklayın.

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