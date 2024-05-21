Hem günlük kullanımda hem de oyun oynarken rahatlıkla kullanabileceğiniz bir ürün olan Asus ROG Cetra True Wireless Kulaklık tüm özellikleri ve kullanıcı yorumlarıyla bu içerikte.

Son zamanlarda oldukça dikkat çeken, premium kalitede tasarımı ile karşımıza çıkan Asus ROG Cetra True Wireless Kulaklık, özellikle oyun tutkunları için tercih edilenler arasında ilk sıralarda yerini alıyor.

Özel kutu tasarımından başlayıp led ışıklarına kadar her detayıyla dikkat çeken bu kulaklık, oyun oynamanın yanında film izlerken veya müzik dinlerken de sizi oldukça tatmin edecek. Asus ROG Cetra True Wireless Kulaklık Amozon'da indirim fırsatı ile karşımızda. Gelin bu ürünün özelliklerine beraber bakalım.

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Yüksek ses performansı, suya karşı dayanıklılık ve dahası

Sizi sürükleyici seslerle bir arada tutmak için ANC teknolojisi ve düşük gecikmeli kablosuz özellikleriyle donatılan ROG Centra True Wireless oyuncu kulaklığı, IPX4 suya karşı dayanıklılığı ile uzun ömürlü bir kullanım sağlar. Özel olarak geliştirilmiş Asus Essence sürücüleri ve EQ'lar yüksek oyun içi ses kalitesi sunar.

Düşük gecikme süresi ile oyuncular için iyi bir seçenek

Oyun modunun düşük gecikme ve mükemmel senkronizasyon sunması, oyuncular için daha akıcı ve etkileyici bir oyun deneyimi sağlamakta. Bu tür özellikler, rekabetçi oyunlarda başarılı olmak isteyenler için kesinlikle büyük bir avantaj. Ayrıca, fiziksel olarak veya Armoury Crate aracılığıyla kolayca etkinleştirilebilmekte.

Aktif gürültü önleme ile dikkatiniz dağılmaz

Hibrit Aktif Gürültü Önleme; müzik dinlerken veya oyun oynarken dikkatinizin dağılmasını önler, size daha rahatlatıcı ve sürükleyici bir ses deneyimi sunar. Bu teknoloji, günümüzün gürültülü ortamlarında sessizliği ve odaklanmayı sağlayarak kullanıcılara daha tatmin edici bir deneyim yaşatır.

Güçlü baslar ile müzik dinlemek de keyifli

Özel olarak ayarlanmış 10mm ASUS Essence sürücüleri ve hava geçirmez bölme kombinasyonu, ses deneyiminizi gerçekten zenginleştirecek. Bu sürücüler, özellikle orta ve yüksek frekans aralığında net ve detaylı sesler sunarak, dinlediğiniz müziklerden veya oynadığınız oyunlardan daha etkileyici bir performans almanıza olanak tanır. Ayrıca güçlü baslar sağlayarak ses deneyiminize daha fazla derinlik katar. Gerçeğe yakın sesler ile etkileyici baslar sayesinde müzikler veya oynadığınız oyunlar daha zevkli ve etkileyici olur.

Hızlı şarj ile uzun pil ömrü

ANC kapalıyken tek şarjda 5.5 saate kadar, şarj kutusuyla birlikte 21.5 saate kadar kullanım imkanı vermekte. Hızlı şarj özelliği sayesinde de acil durumlarda 10 dakikalık şarj bile 1.5 saatlik kullanıma yetiyor.

Dokunmatik kontrol

Basit dokunmatik kontrollerle hızlı bir şekilde oyun içi ayarlamalar yapabilirsiniz. Bu tür kontroller, oyuncuların oyun sırasında ses seviyesini ayarlamak, mikrofonu sessize almak veya diğer önemli ayarlamaları hızlı ve kolay bir şekilde yapmalarını sağlar. Bu da oyuncuların oyun akışını kesmeden odaklarını kaybetmeden ayarlamaları yapmalarını sağlar.

Kullanıcı Yorumları:

''Cihazın malzeme ve ses kalitesi mükemmel. Armoury Crate yazılımı ile cihazın şarj durumunu görebiliyor, kolayca bass artırabiliyor ve sanal surround gibi diğer özelliklerini kontrol edebiliyorsunuz. Dokunmatikleri ise kusursuz çalışıyor. Asus yine tasarım ve kalite konusunda muhteşem bir cihaz üretmiş. Asus her ürününde parasının hakkını sonuna kadar veriyor.''

''Cihazın kendisi gayet iyi. Malzeme olarak sağlam ve kulaktaki duruşu çok rahat. Ses kalitesi müthiş. Tasarımı gayet şık. Öyle ki; ara ara kutuyu açıp rgb aydınlatmasını izlemekten kendimi alamıyorum.''

''Ben ömrümde kablolu kablosuz farketmez bu kadar yüksek sesli kulaklık görmedim zaten. Karizma bir kulaklık ama ses beni şok etti. Konuşurken karşıdakine sesin sorunsuz iyi gitmesi konusunda henüz sorun yaşamadım.''

''Sesi çok iyi. dışardan fazla ses almıyor. ARMOURY CRATE uygulamasını indirin, keyfinize bakın​.''

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