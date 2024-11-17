Yağmurdan sonra açan güneşin ardından gökyüzüne baktınız ve gökkuşağı, büyüleyici renkleriyle sizi selamladı. Bu renkler ve gökkuşağının şekli hakkında konuştuğunuzda ise yanınızdaki arkadaşınız, sizden farklı renkler gördüğünü söyledi.

"Peki gökkuşakları gerçekten her birimize farklı mı gözüküyor?" "Böyle bir şey gerçekten mümkün mü?"

Gelin bu soruların cevaplarını verelim.

Aslında gökkuşağı, optik bir illüzyondur.

Ayrıca insanlar, diğer optik illüzyonlar gibi gökkuşağını her zaman aynı şekilde göremezler. Yani iki kişinin bu meteorolojik olayı aynı renklerde, aynı sırayla veya büyüklükte görmesi bilimsel olarak imkânsızdır.

Gelin biz en temele dönelim. Gökkuşağı, ışık dalgaları su damlacıklarıyla açılı bir biçimde karşılaştığında ve güneş ışığı, yağmur damlalarının arasından geçtiğinde oluşur.

Işık dalgalarının, açılı yolları ve yeni bir maddeye geçiyor olmaları, hızlarının değişmesine ve bükülmüş görünmelerine sebep olur.

Bu sürece kırılma adı verilir.

Işık dalgaları damlacığın diğer tarafıyla karşılaştığında, yansımalar ortaya çıkar ve bu ışık dalgaları, devamında damlacıktan çıkarlar. Sudan havaya geri dönerken ise tekrar kırılırlar. Renkler ise aynı açıda kırılmadığından, onları ayrı katmanlar olarak görürüz.

Bu sebeple hiç kimse, bu ortaya çıkan gökkuşaklarını tam olarak aynı açıdan göremeyeceğinden görüntü, her birimiz için farklı olur. Özetle gökkuşakları, durağan bir görüntü değildir ve görünümü sürekli değişir. Bunun yanında tüm bu sebeplerden dolayı her birimize farklı görünür.

İlginizi çekebilir: