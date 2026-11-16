iPhone Duo'ya jailbreak yapmadan Windows 11 kuruldu. Gemini 4 Carbon ile geliştirilen WindowsiOS projesi artık herkes tarafından denenebiliyor.

Henüz piyasaya çıkalı çok kısa bir süre olmasına rağmen teknoloji meraklıları iPhone Duo'nun sınırlarını zorlamaya başladı bile.

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Bir işletim sistemiyle gelen cihazlara farklı bir sistem yükleme tutkusu bu kez Apple'ın katlanabilir telefonunda gerçeğe dönüştü. Üstelik bu projenin en dikkat çekici yanı sunduğu hız değil, telefonun sistem güvenliği kırılmadan yani jailbreak yapılmadan Windows 11'i yerel bir ARM masaüstü olarak çalıştırabilmesi.

Katlanabilir ekran cep bilgisayarına dönüştü

TechSpot tarafından fark edilen ve X platformunda geliştirici Ammaar Reshi tarafından paylaşılan WindowsiOS adlı proje, iPhone Duo'yu kelimenin tam anlamıyla cebinize sığan dokunmatik bir masaüstü bilgisayara dönüştürüyor. Cihazın ekranı tamamen açıldığında Windows 11 arayüzü dokunmatik kontrollerle tam uyumlu bir şekilde çalışıyor.

Yapay zekâ destekli kodlama projelerinde genellikle farklı modellere rastlasak da Reshi, işletim sistemini donanıma uyarlama sürecinde Google'ın amiral gemisi modeli Gemini 4 Carbon'dan yardım aldı. Yapay zekânın rehberliğinde şekillenen bu uyarlama süreci, karmaşık donanım engellerinin cihazın yazılım kilidi kırılmadan aşılmasını sağladı.

Geliştirici, Windows 11'i iPhone Duo donanımına nasıl sığdırdığını ve hangi özelliklerin sorunsuz çalıştığını açık kaynak olarak paylaştı. Sürecin teknik detaylarını incelemek veya kendi cihazınızda bu deneyimi test etmek isterseniz WindowsiOS GitHub sayfasını ziyaret ederek kurulum adımlarına ulaşabilirsiniz.