Uzun bayram tatili boyunca izleyecek bir şeyler arayanlara harika film önerilerimiz var. Geçtiğimiz ay ülkemizde yayın hayatına başlayan Disney+'ta izleyebileceğiniz 9 harika film seçtik!

Önümüzde uzun bir tatil var, bu da keyifli bir şeyler izleyerek değerlendirebileceğimiz bolca zaman var anlamına geliyor.

Tatilde film izleyebileceği zamanın yarısını film arayarak geçirip, sonra da vazgeçenlere ilaç gibi gelecek, Disney+'ta izlenebilecek 9 harika film seçtik.

Henüz Disney+ üyesi değilseniz, listemizde yer alan tüm filmleri ve daha fazlasını izlemek için buraya tıklayarak Disney+'a üye olabilirsiniz.

9 günlük tatilde izleyebileceğiniz 9 film önerisi

Bayramın ilk günü aileyle izlemelik şahane bir animasyon: Soul

Tür: Macera, komedi

Macera, komedi IMDb: 8.0

8.0 Rotten Tomatoes: %95

Her zaman hayalini kurduğu caz müzisyeni olmayı bir türlü gerçekleştiremeyen ve bir okulda müzik öğretmenliği yapan Joe, günün birinde hayallerini gerçekleştirmesine olanak sağlayacak bir haber alır. Ancak bir anda kendini ruhlar aleminde bulur. Disney'in bu başarılı animasyonu, hem çocukların hem de yetişkinlerin içini ısıtacak türden.

Müzikal izlemeyi sevenlere: Steven Spielberg imzalı West Side Story

Tür: Suç, dram

Suç, dram IMDb: 7,2

7,2 Rotten Tomatoes: %91

Farklı etnik kökenlerden iki sokak çetesinin hikayesini 'imkansız bir aşk' üzerinden anlatan kült müzikalin yeniden uyarlamasında yönetmenlik koltuğunda ünlü yönetmen Steven Speilberg oturuyor.

Büyülü dünyaların yönetmeni Wes Anderson'dan başarılı bir animasyon: Isle of Dogs

Tür: Macera, komedi

Macera, komedi IMDb: 7,8

7,8 Rotten Tomatoes: %90

Çıkan bir 'köpek gribi' salgını sonrası Japonya'nın 'Megasaki' kentinde tüm köpeklerin çöplerle dolu bir adaya hapsedilmesi kararı alınır. Karar sonrası Atari adındaki bir çocuk, beş köpeğin yardımıyla adada en yakın dostu olan köpeği Spots'u aramaya başlar.

İçinizi ısıtacak, harika bir aile macerası: Little Miss Sunshine

Tür: Komedi, dram

Komedi, dram IMDb: 7,8

7,8 Rotten Tomatoes: %91

Her bir üyesi birbirinden 'sorunlu' hayat hikayelerine sahip olan kalabalık bir ailenin, küçük kızlarını bir güzellik yarışmasına götürmek üzere çıktığı yolculukta başına gelen absürt olaylar zincirini anlatıyor Little Miss Sunshine. Etkileyici, eğlenceli ve iç ısıtan bir film izlemek isterseniz, mutlaka göz atın!

Oscarlı ve alışılmadık bir yol hikayesi: Nomadland

Tür: Dram

Dram IMDb: 7,3

7,3 Rotten Tomatoes: %93

Ekonomik krizde her şeyini kaybeden bir kadın, karavanına atlar ve hayatına modern bir göçebe olarak yollarda devam etme kararı alır...

İzlememiş olanlara çarpıcı bir klasik: Planet of the Apes

Tür: Bilim kurgu

Bilim kurgu IMDb: 8,0

8,0 Rotten Tomatoes: %86

Maymunların hükmettiği bir gezegene düşen insanların, gelişmiş ve kendilerine medeniyet kurmuş bu maymunların 'kölesi' olarak başlarından geçenleri anlatan film, bilim kurgu kültlerinden biri.

Biraz korkmak isteyenlere: The Village

Tür: Korku, gerilim, gizem

Korku, gerilim, gizem IMDb: 6,6

6,6 Rotten Tomatoes: %57

İçinden hiç çıkmadıkları ve 'kapalı' bir hayat yaşadıkları köylerinde, sınırlar dışında onları bekleyen 'canavarların' korkusuyla yaşayan bir grup insanın sakin hayatı, köyde yaşanan esrarengiz olaylarla alt üst olur...

Kafa yormadan gizemli bir film izlemek isteyenler için, The Village değerlendirilebilecek bir film.

İlham verici bir belgesel: Free Solo

Tür: Belgesel, macera

Belgesel, macera IMDb: 8,1

8,1 Rotten Tomatoes: %97

Solo tırmanışçı Alex Honnold, tehlikeli hedefi için tek başına El Capitan'a tırmanış yapmaya karar veriyor. İlham verici bu hikaye, herkesin izlemekten keyif alacağı bir macera.

Müzik ve tarih dolu başarılı bir belgesel film: Summer of Soul

Tür: Belgesel, müzik

Belgesel, müzik IMDb: 8,0

8,0 Rotten Tomatoes: %99

Siyahilerin kültürlerini ve 1960'lı yılların müzik dolu enerjisini yansıtan, eşsiz hikayelerle bezeli bu müzikal de diyebileceğimiz belgesel, iyi vakit geçirmek ve rengarenk bir kültürün hikayesini öğrenmek için harika bir seçenek.