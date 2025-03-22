Havalimanları çok kalabalık mekânlar öyle değil mi? Oradan oraya koşuşturan, bir köşede müzik dinleyen veya kahvesini yudumlayan yüzlerce insanla dolu. Fakat bu insanlar zamanlarını kimi zaman sert bir yüzeyde kimi zaman ise halı kaplı bir yüzeyde geçiriyor.

Sahi, bazı havalimanlarının zeminlerini halı kaplı olduğuna hiç dikkat ettiniz mi? ya da böyle bir havalimanı ile karşılaştınız mı?

Peki bu mekânların halı kaplı olmasının nedenleri neler olabilir?

Havaalanlarının zeminlerini halı ile kaplanmasının arkasında aslında birçok farklı sebep var.

Örneğin bu uygulamadan, gürültüyü azaltmak ve yankılanmayı iyileştirmek amacıyla faydalanılıyor. Ayrıca halı zemin, şaşırtıcı bir şekilde yolcuların havaalanı içinde çok daha fazla para harcamasına sebep oluyor.

Gelin bu sebepleri biraz daha açalım. Peluş ve yumuşak yüzeyler, daha sert yüzeylere göre sayısız ayak sesini ve aynı zamanda yuvarlanan valizlerin sesini emiyor. Bu şekilde ortam içindeki gürültü azalıyor ve bu da yorgun yolcuların stres seviyelerini düşürmeye yardımcı oluyor.

Yine bu noktada tüketici psikolojisi de ön plana çıkıyor. İnsanların halıya bastığında veya üzerine oturduğunda hissettiği rahatlık ve konfor, yolcuların ruh hâlleri ve davranışları üzerinde âdeta sakinleştirici bir etki yaratıyor.

Öte yandan yapılan bir araştırmaya göre, bulundukları ortamda kendini rahat hisseden yolcular, orayı daha çok keşfetmek istiyor.

Havaalanlarının daha fazla keşfedilmesi ise elbette restoranlardan ve mağazalardan daha fazla alışveriş yapılmasına katkı sağlıyor. Araştırmacılara göre rahat ve mutlu yolcular, gergin olanlara göre tam 2 kat daha fazla alışveriş yapıyor.

Yani havaalanları yalnızca yolcuların konforunu düşünmekle kalmıyor, aynı zamanda bu sayede, uzun vadede kâr oranlarını da artırıyorlar. Ek olarak halı ile birlikte tasarlanan alçak tavanlara, doğal gün ışığı ve rahat koltuklar da eklenince yolcular tamamen rahatlıyor. Ruh hâli iyi olan bir insan da elbette kendini alışveriş yaparken bulabiliyor.

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