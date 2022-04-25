Garanti Bankası'nın tamamına talip olan İspanyol bankacılık devi BBVA, yatırımcılara sunduğu hisse başına 12,20 TL olan teklifi 15 TL'ye yükseltti. BBVA, hisselerini duyuru öncesinde satanlar için de aradaki farkın ödeneceğini açıkladı.

Garanti Bankası’nın en büyük pay sahibi olan İspanya merkezli BBVA, geçtiğimiz aylarda bankanın tamamını satın almak için talip olduğunu açıklamıştı. O dönem şirketin %49,85’ine sahip olan BBVA, satın alım kapsamında gönüllü pay alım teklifi yapmış, 2.106.300.000 hisse payının her biri için hisse sahiplerine 12,20 TL teklif sunmuştu.

Söz konusu haberin ardından Garanti Bankası’nın hisseleri de sunulan teklif seviyesine doğru yükselirken, bugün hisselerini satan ve yakında satmayı planlayan yatırımcılar için son derece önemli bir haber paylaşıldı. Garanti BBVA, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) sunduğu açıklamada hisse başına 12,20 TL olan teklifin 15 TL’ye yükseltildiğini açıkladı.

Duyuru öncesinde hisselerini satanlara fark ödenecek

4 Nisan’dan bu yana hisseleri satmak isteyen yatırımcıların taleplerini almaya başlayan BBVA, yeni ile eski teklif arasındaki 2,8 TL’lik farkın, yeni fiyat açıklanmadan önce hisselerini satmaya karar veren yatırımcılara da ödeneceğini açıkladı. BBVA, gönüllü pay alım teklifinin geçerli olduğu son tarihi de iki hafta uzatarak 18 Mayıs olarak belirledi.

Söz konusu teklifin yapılmasıyla birlikte Garanti Bankası’nın tamamının satın alımının toplam bedeli de artmış oldu. Yani en azından Türk Lirası olarak... BBVA, bankanın geri kalan tüm hisselerini satın almak için (%50,15) hisselerini satan yatırımcılara toplam 31 milyar 594 milyon 500 bin TL ödeme yapacak. Öte yandan artan hisse değerine rağmen teklifin sunulduğu tarihten bu yana büyük yükseliş yaşayan euro kuru, BBVA’nın tüm bankayı teklifi açıkladığı ilk günden çok daha ucuza satın almasını sağlayacak: