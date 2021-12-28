Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, toplamda 13 bankaya kredilerin amaca uygun kullanımı için gerekli önlemleri almadığı gerekçesiyle para cezası verdi.

Geçtiğimiz hafta Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) faizi düşürmesiyle döviz kurunda yeniden hareketlenme başladı. TCMB’nin hamlesinden sonra Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), bireysel ve tüzel müşterilere kredilerin amacına uygun işlemlerde kullanılmasına yönelik kontroller sağlanması için bankalara talimat verdiğini bildirdi.

Talimat üzerine gerçekleştirilen denetimler sonucunda, bazı kontrol mekanizmalarını zamanında oluşturmayan bankalara para cezası uygulanmasına karar verdi. BDDK’nın kararına göre 13 banka 50’şer bin TL ceza ödeyecek.

Ceza alt sınırdan verildi:

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu daha önce de bankaları, kredilerin kullanım amacına aykırı işlemlerde kullanılmamasına yönelik kontrollerin sık sık yapılması konusunda uyarmıştı. Ayrıca müşterilerin kredi kullanım alanlarının denetlenmesinde hassasiyet göstermeye davet etmişti. Özellikle kripto para ve döviz yatırımcılarını hedef alan bu uyarılar epey tartışılmıştı. Şimdi ise BDDK, kredilerin amaca uygun kullanımının denetlenmesi için ihtiyaç duyulacak kontrol mekanizmalarının zamanında oluşturmadığını tespit ettiği bankalara para cezası uygulanmasına karar verdi.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan yetkililer, bu konu üzerinde çalışarak bir rapor hazırladı. Rapor, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu’na sunuldu. Raporları inceleyen Kurul, bankaların bu konuda bazı kontrol mekanizmaları geliştirdikleri ancak bazı iç denetim mekanizmalarının zamanında oluşturulmadığı sonucuna vardı. BDDK, gerekli önemleri zamanında almayan bankalara, 148/b maddesin gereğince 50 bin TL ile 500 TL arasında olan cezanın uygulanmasına karar verdi. Söz konusu 13 bankaya, cezanın alt sınırı olan 50 bin TL ceza verildi.

Cezanın gerekçesi doğrudan kredilerle döviz ya da kripto varlık yatırımlarına yönelik uygunsuz bir işlem yapılmış olması değildi. Ancak bankalar, bu türden uygunsuz kullanımların yaşanması durumunda kontrol edecek iç denetim mekanizmasının hazırlamadığı gerekçesiyle cezalandırıldı.