BDDK, bugün paylaştığından daha uzun bir listeyi akşam saatlerinde paylaştı. Listede bulunanlara suç duyurusunda bulunan kurumun gerekçesi ise "kuru manipüle eden paylaşımlardı".

Bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’nun (BDDK) hakkında suç duyurusunda bulunduğu 5 kişiyi sizlerle paylaşmıştık. Bunun nedeni, söz konusu kişilerin "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırı gelen ekonomi yorumlarıydı.

Kurum kısa süre önce bir liste daha yayınladı. Daha önce paylaştığımız isimlerin de yer aldığı bu listede ismi bulunanlar hakkında da suç duyurusunda bulunan BDDK, gerekçe olarak “kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları” gösterdi.

Kur hareketlerini "manipüle eden" pek çok kullanıcı hakkında suç duyurusunda bulunuldu:

Bugün Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu bugün Durmuş Yılmaz, Güldem Atabay, Burhanettin Bulut, Emin Çapa ve Selçuk Geçer hakkında suç duyurusunda bulunmuştu. Akşam saatlerinde ise 'genişletilmiş' bir liste yayınlandı ve maddeler, Twitter kullanıcı adlarıydı.

26 sosyal medya hesabı hakkında suç duyurusunda bulunan BDDK, "Sosyal medya ve yayın organları üzerinden kur hareketlerini manipüle etmeye yönelik paylaşımları dolayısıyla aşağıdaki Twitter hesapları ve kişiler hakkında Kurumumuz, Bankacılık Kanununun 74. maddesi kapsamında suç duyurusunda bulunmuştur." ifadeleriyle durumu açıkladı. Listede yer alan isimler arasında ekonomistler, yazarlar ve Twitter kullanıcısı 'sıradan vatandaşlar' da yer aldı.

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