Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), paylaştığı açıklamayla beş isme suç duyurusunda bulunduğunu açıkladı. BDDK, gerekçe olarak "Bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz" maddesine aykırılığa işaret etti.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK), geçtiğimiz hafta paylaştığı açıklamada döviz kurundaki olumlu havayı manipüle edenler hakkında suç duyurusunda bulunulacağını açıklamıştı. Kurum, bugün bu yönde olabilecek bir haber paylaştı. BDDK, aralarında eski Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Başkanı Durmuş Yılmaz’ın da olduğu beş kişi hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kurum, yaptığı açıklamada beş kişiye dair suç duyurusunun ‘bir bankanın itibarını kırabilecek veya şöhretine ya da servetine zarar verebilecek bir hususa kasten sebep olunamaz ya da bu yolla asılsız haber yayılamaz’ maddesine aykırılık nedeniyle yapıldığını belirtti. BDDK’nın suç duyurusunda bulunduğu beş kişiyse şu şekildeydi:

Yaptıkları paylaşımlar nedeniyle suç duyurusunda bulunulan isimler: