MrBeast, Prime Video yayımlanacak 5 milyon dolar ödüllü yarışmasına katılan 1000 kişi için bir şehir inşa edildiğini açıkladı. İçinde her şey bulunan bu şehir için 14 milyon dolar harcanmış.

Dünyanın en büyük YouTuber’ı MrBeast, yakında Prime Video’da yayımlanacak “Beast Games” isimli bir yarışmayla karşımıza çıkacak. Merakla beklenen bu yarışmada, 1000 kişi tarihin en büyük yarışma ödüllerinden biri olan 5 milyon dolar için kapışacak. Çekimleri tamamlanan program, 19 Aralık günü platforma eklenecek.

Beast Games için heyecanlı bekleyiş sürerken bugün yarışmacıların çekimler boyunca nerede kaldığı hakkında bilgiler paylaşıldı. MrBeast, katılımcılar için âdeta bir “şehir” inşa ettiklerini ifade etti.

Amazon ve MrBeast, yarışmacılar için 14 milyon dolar harcayarak bu şehri inşa etti

MrBeast tarafından X üzerinden yapılan paylaşıma göre Las Vegas’ta yapılan çekimler boyunca katılımcıların yaşaması için özel bir şehir yapıldı. Amazon’un ve MrBeast'in bu şehre toplamda 14 milyon dolar civarında harcama yaptığı da belirtildi.

Şehrin fotoğraflarına baktığımızda gerçekten etkileyici olduğunu görebiliyoruz. Burada yarışmacıların kaldığı evler, parklar, spor alanları ve çok daha fazla şeyin yer aldığı görülebiliyor. MrBeast, bu kadar harcayıp nasıl geri kazanacağına dair sorulan bir soruya ise “Amacım para kazanmak değil olabilecek en iyi içeriği yapmak.” yanıtını vermiş.

Beast Games, 19 Aralık günü Prime Video üzerinden yayımlanacak. Programda 1000 kişi 5 milyon dolar için birbirinden çılgın yarışmalarda mücadele edecekler. Aşağıdaki fragmandan bizi nelerin beklediğine göz atabilirsiniz.

Beast Games fragmanı