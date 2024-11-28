MrBeast'in yakında Prime Video'da yayımlanacak Beast Games yarışmasında 28'den fazla dünya rekoru kırıldığı ortaya çıktı.

Dünyanın en büyük YouTuber’ı MrBeast, yakında Prime Video’da yayımlanacak bir yarışmayla karşımıza çıkacak. 5 milyon dolarlık tarihin en büyük yarışma ödüllerinden birine sahip olacak “Beast Games” adlı program, 19 Aralık günü yayımlanacak.

Çalışanlardan gelen kötü çalışma şartları şikâyetleri nedeniyle son zamanlarda MrBeast’i biraz eleştiri altında bırakan yarışmada neler olacağı ise hâlâ belirsizliğini koruyordu. Ancak gelen yeni bilgiler, programın izleyenleri hayal kırıklığına uğratmayacağını gösterdi.

28’den fazla dünya rekoru kırıldı

MrBeast, X üzerinden yaptığı bir paylaşımda yaparak Beast Games yarışmasında kırılan dünya rekorlarını içeren bir görsel paylaştı. Beast Games’in çıkışı için çok heyecanlı olduğunu belirten ünlü YouTuber, bu rekorların hepsinin programda kırıldığını belirtti.

Dexerto da üşenmeyerek görselde yer alan rekorların hepsini saydı. Sonrasında da yarışmacıların Beast Games boyunca en az 28 dünya rekoru kırdığı görüldü. Bu da gerçekten heyecanlı ve seyir zevki yüksek bir yarışmayla karşılaşacağımızı gözler önüne serdi.

Başta da söylediğimiz gibi Beast Games hakkında hâlâ çok az şey biliyoruz. Şu ana kadar kısa tanıtım videoları dışında tam fragman bile görmemiştik. Sadece 1000 kişinin katıldığı, çılgın yarışmalar içeren 5 milyon dolar ödüllü bir program olacağı biliniyor. 19 Aralık günü her şeyi öğreneceğiz.

Beast Games için yayımlanan kısa tanıtım fragmanı