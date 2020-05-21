Bir Bebeğe Karaciğer Tedavisi İçin Kök Hücre Nakleldildi

Japonya’da doktorlar, bir ilke imza atarak embriyonik kök hücrelerden türetilmiş karaciğer hücrelerini yeni doğan bir bebeğe nakletmeyi başardılar. Karaciğerinde sorun olan bebek, dünyada ilk olan tedavi sayesinde sorununda kurtulabildi.

Birçok alanda tedavi için kullanılan kök hücreler bu sefer de Japonya’da bir bebeğin karaciğer tedavisinde kullanıldı. Karaciğer nakli için henüz küçük olan bebek, kök hücrelerden türetilmiş karaciğer hücreleri sayesinde hayata tutunabildi.

Doktorlar, geçtiğimiz günlerde doğan bebeğin karaciğerinin toksik amonyağı parçalayamadığı için üre döngüsü bozukluğundan muzdarip olduğunu fark ettiler. Altı günlük olan bebeğin karaciğerinde ortaya çıkan bu sorun, karaciğer nakli ile çözülebiliyordu. Ancak bir bebeğe organ nakli yapılabilmesi için en az 3 ile 5 aylık olması ve 6 kilogram ağırlığa ulaşması gerekiyor.

Japonya Çocuk Sağlığı ve Gelişimi Ulusal Merkezi’nden doktorlar, bebek organ nakline uygun olacak şekilde büyüyene kadar sorunun çözümü için ilk defa denenen bir tedaviye imza attılar. Doktorlar, embriyonik kök hücrelerden türetilen 190 milyon karaciğer hücresini bebeğe enjekte ettiler. Bir çeşit “köprü tedavisi” olan bir tedavi yöntemi, dünyada ilk defa altı günlük bebeğe uygulandı.

Kök hücrelerden elde edilen karaciğer hücrelerinin bebeğe enjekte edilmesi sonrasında bebeğin kanındaki amonyak konsantrasyonunda bir artış gözlenmedi. Tedavi, bebeğin karaciğer nakli olacağa zamana kadar kanındaki amonyak miktarının artmamasını sağlıyor.

Bebek, karaciğer nakli olabilecek vücut gelişimini sağladıktan sonra babasından alınan karaciğer bebeğe nakledildi. Cinsiyeti açıklanmayan bebek, karaciğer naklinin ardından, doğumundan altı ay geçtikten sonra, hastaneden taburcu edildi.

Bebeğin tedavisinin gerçekleştirildiği enstitüden yapılan açıklamada, “Bu çalışmanın başarısı, karaciğer sorunu olan hastalar için insan kök hücrelerini kullanıp başarı sağlayan k dünyanın ilk klinik denemesi olması” denildi.

Karaciğer hastası olan bebeğe uygulanan kök hücre tedavisi başarılı olmakla beraber bir tartışmaya da neden oldu. Tedavide kullanılan kök hücreler döllenmiş yumurtalardan toplanıyor. Kök hücrelerin alındığı embriyolar daha sonra yok edildiği için bazı bilim insanları çalışmanın etik kurallara uymadığını söylediler.