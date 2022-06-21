Geçtiğimiz günlerde yeniden ekranlara döneceği açıklanan Behzat Ç.'nin yeni yapımından ilk tanıtım fragmanı bugün paylaşıldı. Dizinin BluTV'de yayınlanacağı da resmen belli oldu.

Türkiye televizyon tarihinin en sevilen yapımlarından birisi olan Behzat Ç., ilk sezonlarının ardından tartışmalı bir şekilde yayından kaldırılmış, yıllar sonra da yeniden geri dönmüştü. Fakat Behzat Ç.’nin dönüşü de yeni tartışmalara yol açmış, bu nedenle dizinin yeni yapımı da ekranlara veda etmişti.

Geçtiğimiz günlerdeyse Behzat Ç.’nin Behzat’ı Erdal Beşikçioğlu, heyecanlandıran bir paylaşımla Behzat Ç.’nin geri döndüğünü resmen duyurmuştu. Üstelik bu paylaşımda dizinin tam kadroyla geri döneceğine yer verilmişti. Bu duyurunun ardından dizinin yeni yapımı merakla beklenmeye başlanırken, bugün diziden ilk fragman paylaşıldı.

Yeni Behzat Ç. fragmanı:

Bugüne kadar yayın platformu açıklanamayan yeni yapım, yayınlanan yeni fragmanla birlikte bu detaya da kavuştu. BluTV, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Behzat Ç.’nin yeni yapımının fragmanına yer verdi. Dizinin ‘Çekiç ve Gül: Bir Behzat Ç. Hikayesi’ adıyla yayınlanacağı paylaşıldı.

Behzat Ç. fragmanında Behzat’ın şunları söylediği duyuluyor:

“Burası Angara la. İçi dışı bir. Suçu yok, derdi çok. Sen bağır, bu şehir niye bu kadar karanlık diye bağır. Burada seni hiç kimse duymaz la. Ama bil ki, hiç kimse duymazsa biz duyarız. Sen şimdi diyeceksin ki bu zamana kadar neredeydiniz? Hee, haklısın. Cinayetin yalnız adamları bunlar. Sürgün yemişlerdi, döndüler.”