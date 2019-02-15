Ben Affleck, Batman Rolünden Resmi Olarak Ayrıldı

Justice League filminin ardından süper kahraman rolüne veda edeceği söylenen Ben Affleck, resmi olarak rolden ayrıldı.

Netflix’in yeni filmi Triple Frontier’da başrol oynayacak olan Ben Affleck, filmin tanıtımı için çeşitli çalışmalar da yapıyor. Affleck son olarak Jimmy Kimmel Live programına katıldı.

Söz konusu Ben Affleck olunca konu elbette ki aktörün Batman rolünden ayrılmasına geldi.

Ben Aflleck, rolü bıraktığını duyururken bu kararının sebebini ise bir versiyon bulamamak olarak açıkladı. Denediğini ancak yapamadığını söyleyen Affleck, başkasının şansını denemesi için rolden ayrıldığını belirtti.

Kimmel ise hazırladığı emeklilik töreni ile Affleck’i şaşırttı. Affleck’in kostümü tavan kirişlerine asıldı. Törende Kimmel’in yardımcısı Guillermo Robin kostümünü giyerken, pelerine de New England Patriots Quarterback’i Tom Brady’nin numarası olan #12 işlenmişti.

Affleck, Henry Cavill’in dijital olarak silinen bıyığına da gönderme yaptı ve o numaranın aslında her zaman orada olduğunu ve Warner Bros’un rakamı gizlemek için 80 milyon dolar ödediğini söyledi. Affleck meşhur “Ben Batman’im” sözünü de değiştirerek “Ben Batman değilim.” olarak söyledi.

Yeni Batman filminin diğer DC filmlerinden daha farklı olacağı söylenirken, filmin vizyona giriş tarihi olarak ise 25 Haziran 2021 gösteriliyor.

Affleck’in filmi Triple Frontier ise 13 Mart’ta Netflix’te olacak.