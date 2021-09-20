  • Anasayfa
  • Yaşam
  • ABD'den Son Dakika Aşı Kararı: İki Doz Aşı Zorunlu Oldu

ABD'den Son Dakika Aşı Kararı: İki Doz Aşı Zorunlu Oldu

1 dk okuma süresi
29
6
4
1
0
Beyaz Saray'dan COVID-19'a dair son dakika duyurusu yapıldı. Duyuruya göre ABD'ye gelen yabancı vatandaşlar iki doz COVID-19 aşısı olmak zorunda.

ABD’den, seyahat için ülkeye gelen yabancı vatandaşlarla ilgili bir son dakika haberi geldi. 

Beyaz Saray, kasım ayı itibariyle tüm yabancı uyruklu vatandaşlara ABD seyahatlerinde COVID-19 aşısı şartı getirildiğini duyurdu. 

Aşı olmayı reddeden vatandaşlara zorunlu PCR testi

COVID-19

Beyaz Saray yaptığı açıklamada, ABD’ye gelen ancak Amerika vatandaşı olmayan kişilerin iki doz COVID-19 aşısı olmalarının zorunlu olduğunu belirtti. 

Reuters’ın duyurduğu habere göre 18 yaşından büyük olup ABD’ye seyahat edecek kişilere aşı; aşı olmayı reddeden Amerikan vatandaşlarına ise PCR testi şartı getirildi. 
İLGİLİ HABER

ABD’de Hastane Hastane Dolaşan Bir Adam, COVID-19 Nedeniyle Yoğun Bakımlarda Yer Olmadığı İçin Hayatını Kaybetti

Beyaz Saray’dan gelen açıklamaya göre uygulama kasım ayı itibariyle yürürlüğe girecek. 

Kaynak : https://www.sozcu.com.tr/2021/dunya/abdden-yeni-asi-karari-zorunlu-oldu-6660189/
29
6
4
1
0
Emoji İle Tepki Ver
29
6
4
1
0
En Güncel Haberler