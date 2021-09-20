ABD'den Son Dakika Aşı Kararı: İki Doz Aşı Zorunlu Oldu

Beyaz Saray'dan COVID-19'a dair son dakika duyurusu yapıldı. Duyuruya göre ABD'ye gelen yabancı vatandaşlar iki doz COVID-19 aşısı olmak zorunda.

ABD’den, seyahat için ülkeye gelen yabancı vatandaşlarla ilgili bir son dakika haberi geldi.

Beyaz Saray, kasım ayı itibariyle tüm yabancı uyruklu vatandaşlara ABD seyahatlerinde COVID-19 aşısı şartı getirildiğini duyurdu.

Aşı olmayı reddeden vatandaşlara zorunlu PCR testi

Beyaz Saray yaptığı açıklamada, ABD’ye gelen ancak Amerika vatandaşı olmayan kişilerin iki doz COVID-19 aşısı olmalarının zorunlu olduğunu belirtti.

Reuters’ın duyurduğu habere göre 18 yaşından büyük olup ABD’ye seyahat edecek kişilere aşı; aşı olmayı reddeden Amerikan vatandaşlarına ise PCR testi şartı getirildi.

Beyaz Saray’dan gelen açıklamaya göre uygulama kasım ayı itibariyle yürürlüğe girecek.