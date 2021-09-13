Bir Adam COVID-19'lularla Dolu Yoğun Bakımlarda Yer Bulamadı

ABD'nin Alabama eyaletinde yaşayan 74 yaşındaki bir adam, yoğun bakım ünitelerinin COVID-19 hastalarıyla dolması nedeniyle hayatını kaybetti. 1 Eylül'de kalp krizi geçiren ve eyaletteki 43 hastanede yer bulunamaması nedeniyle hayatını kaybeden adamın ailesi, herkesin aşı olması gerektiğini vurguladı.

Artık neredeyse tamamen aşı vurulmamış ya da ikinci dozu beklemekte olan insanları hastanelik eden COVID-19, delta varyantının bulaşıcılık hızının yüksek olması nedeniyle hastaneleri yeniden doldurdu. Özellikle de yoğun bakımlar, dünya genelinde hiç de iyi durumda değil. Şimdi sizlere, aşı vurulmamış insanlar nedeniyle doldurulan yoğun bakım ünitelerinin masum bir insanı nasıl hayattan kopardığından bahsedeceğiz.

ABD'nin Alabama eyaletinde yaşamakta olan Ray Martin DeMonia, 1 Eylül'de kalp krizi geçirdi. Ailesi, fenalaşan adamı bir hastaneye yatırmak istedi. Ancak tam aşılanma oranının yüzde 40 olduğu eyalet genelinde yoğun bakımların tamamen dolu olması, DeMonia'nın ailesini çaresiz bıraktı. Evlerinden 300 kilometre uzaktaki bir hastanenin yoğun bakımında yer bulan aile, ne yazık ki 74 yaşındaki adamı kurtaramadı.

Sizin başınıza gelse ne hissederdiniz?

*Hastanelerde boş yer bulunamadığı için hayatını kaybeden Ray Martin DeMonia.

1 Eylül'de geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybeden talihsiz adamın ailesi, yaşanan trajik olayla ilgili açıklamalarda bulundu. Konuyla ilgili yapılan açıklamalarda, 74 yaşındaki adamı kurtarabilmek için 43 hastane ile görüşüldüğü ancak bir türlü olumlu sonuç alınamadığı ifade edildi. "Benzer bir şey başınıza gelse neler hissederdiniz?" diye soran aile üyeleri, insanları COVID-19 aşısı vurulmaya davet etti.

Alabama, koronavirüs salgınının ABD'de en sert şekilde yaşandığı eyaletlerden bir tanesi. Aşılama oranı açısından en kötü dördüncü eyalet olan Alabama, yoğun bakım servisleri konusunda da sıkıntı çekiyor. Alabama Halk Sağlığı Departmanı Başkanı Scott Harris tarafından yapılan açıklamalarda, yoğun bakım ihtiyacının karşılanamadığını ve hastaların başka bölgelere sevk edilmeye başladığı ifade edildi. Alabama Hastaneler Birliği Genel Müdür Yardımcısı Danne Howard ise eyalet genelinde işlerin çığırından çıktığını, yarın ne olacağının kimse tarafından bilinmediğini belirtti.