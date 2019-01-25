ASELSAN, Tübitak Savunma Sanayi Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE) ve Türk Havacılık Uzay Sanayi AŞ’de yaşanan kan kaybı devam ediyor.

ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Galuk Görgün yaptığı açıklamada, ASELSAN’dan ayrılan mühendisler olduğunu doğruladı. Görgün, ayrılan mühendis sayısının “birkaç yüz mertebesinde bir iki yüz” olduğunu söyledi. ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı ayrıca mühendislerin ayrılma nedenleri konusunda araştırmalar yapıldığını ve mühendislerin ayrılmalarını durdurmak için de ücretlerinin arttırıldığını açıkladı.

CHP’li Aygün, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Prof Dr Haluk Güngör’ün Hacettepe Üniversitesi’nde yaptığı sunuma dikkat çekti. Görgün o sunumda ASELSAN’dan ayrılanlar hakkında bilgiler vermişti. Görgün her ayrılan çalışan ile görüştüklerini ve ayrılıkların nedenini anlamaya çalıştıklarını belirtti. Görgün, ayrılan mühendis sayısının az olduğunu ve yüzde 2’nin altında kaldığını söyledi. Ayrılanların başka vakıf şirketleri ya da KOBİ’lere gittiğini belirten Görgün, “Yurtdışına gidenler de var. Belli ülkelere gidenler var. Bunların yönlendirmelerle ya da çeşitli firmaların el atması ile olduğu söyleniyor. İnceliyoruz. Ancak ciddidir denilecek bir şey yok ASELSAN özelinde.” ifadelerini kullandı. Görgün, nitelikli insanlara teklif yapıldığını söylerken, “Birkaç kişiyi yakalayınca da ‘Sen birkaç kişiyi daha getir. Getirdiğin adam başına ayrıca para verelim’ deniliyor. Bunun içinde olanlar da var.” dedi. Bu konuda tedbirli olmamız gerektiğini söyleyen Görgün, hem ASELSAN’ın hem de Savunma Sanayi Başkanlığının ayrı ayrı çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

CHP Tekirdağ Milletvekili Dr. İlhami Özcan Aygün, ASELSAN Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Görgün’ün geçen yıl ASELSAN’dan 100-200 mühendisin ayrıldığını söylediğini belirtti. Aygün, Görgün’ün bu rakamın dünya ortalamasının altında olduğunu söylediğinde ise kafasını kuma gömdüğünü söyleyerek, Türkiye’nin “savunma sanayinde yetiştirdiği önemli isimleri kaybedecek lükse sahip bir ülke olmadığını” söyledi. Aygün bu kan kaybının sadece savunma ve teknoloji sektörüne değil ülkemize de büyük zararlar verecek nitelikte olduğunu söyledi.

Aygün, ayrıca yerli ve milli silahların yapımında görev alan çip mühendislerinin, sektörün öncü firmalarından Hollandalı ASML’ye transfer olduklarına da dikkat çekti. Konuyla ilgili meclise bir araştırma ve soru önergesi de sunan Aygün, Güngör’ün açıklamalarının kendisini doğruladığını söyledi. ASELSAN’da mühendis maaşlarının arttırıldığı bilgisine de ulaştıklarını söyleyen Aygün, "Ancak sadece maaş artışı ile bu sorun çözülemez. Konu sadece maddi boyut değildir. Ülkedeki hukuk, demokrasi, eğitim ve bilim konusundaki gelişmeler dikkate alındığında vatandaşlarımız ülkelerindeki gelecek umudunu yitirmektedir. Özellikle donanımlı, birikimli, eğitimli kesim; fırsatını bulduğunda kapağı yurtdışına atmaya başlamıştır. Türkiye'nin hiçbir döneminde böylesi bir kaçış süreci görülmemiştir. Demokrasi boğuldukça, bu gidişat artarak devam edecektir. İktidarın buradan ders çıkarmasını isteriz" dedi.

Aygün, bu konuda verdiği araştırma ve soru önergesinin, ABD savunma sanayi dergilerinden Jane’s Defence Weekly’de İngilizceye çevrilerek yayımlandığına da dikkat çekti. Durumun ABD tarafından da izlendiğinin belli olduğunu söyleyen Aygün, gelişmelerin, hükümetin bu konuda önlem almasının aciliyetini gösterdiğini belirtti.