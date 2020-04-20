Beyinde Alkol Tüketimini Kontrol Eden Bir Bölge Keşfedildi

ABD'deki Güney Carolina Tıp Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmada, beyinde aşırı alkol tüketimini kontrol eden bir bölge keşfedildi. Bilim insanları, söz konusu bölgedeki stres-sinyal sistemini devre dışı bırakmanın, aşırı alkol kullanımını azaltılabileceği gözlemledi.

Dünya Sağlık Örgütü’nün (DSÖ) verilerine göre dünyadaki tüm ölümlerin yüzde 6'sı (3.3 milyon) alkol kullanımı nedeniyle meydana geliyor. Sadece karaciğerde değil, aynı zamanda beyinde de önemli sorunlara yol açan derece alkol tüketimi, Düşünme, karar verme ve hareket etme yetilerinde bozulmalara neden oluyor.

Güney Carolina Tıp Üniversitesi tarafından yapılan yeni bir çalışmada bilim insanları, aşırı alkol kullanımını azaltmak için potansiyel bir stratejiyi test ettiler. Araştırmanın yazarlarından yüksek lisans öğrencisi JR Haun, “Çalışmamız sayesinde, aşırı derecede alkol tüketmeyi azaltmak için manipüle edebileceğimiz bir beyin bölgesi ve bir sistem bulduk” dedi.

"Aşırı derecede alkol tüketmeyi azaltmak için manipüle edebileceğimiz bir beyin bölgesi bulduk"

Morfin, eroin ve oksikontin/oksikodon gibi uyuşturucuların etki ettiği opioid-reseptör sistemini araştıran bilim insanları, oldukça ilginç bulgulara ulaştı. Charleston Alkol Araştırma Merkezi direktörü Dr. Howard Becker, bu ve benzeri reseptörlere kişilerde aşırı içme arzusunu ve isteğini bastırmaya yardımcı olmak şekilde müdahale edilebileceğini belirtti.

Bununla birlikte, keyif verici sinyallerle ilgili olmayan, stres ve hoşnutsuzluk duygularıyla bağlantılı kappa-opioid adında bir reseptör sisteminin daha olduğuna vurgu yapan Dr. Becker, bunun diğer opioid reseptörlerinin antitezi olduğunu ve genellikle karşı-ödül sistemi olarak nitelendirildiğini ifade etti.

Elde edilen bulgular, gelecekteki kronik alkolizm tedavilerine çok önemli katkılar sağlayabilir

İnsanların alkol tüketten sonra kendilerini rahatlamış hissetmelerinin nedeninin aktive olan opioid reseptörleri olduğunu belirten Dr. Becker, sonrasında meydana gelen bulantı ve baş ağrısı gibi rahatsızlıkların ise kappa-opioid reseptöründen kaynaklandığını söyledi.

Beynin medial temporal lobunun derinlerinde yerleşen nöronların oluşturduğu badem şeklindeki bir beyin bölümü olan Amigdala’daki kappa-opioid reseptörlerinin deaktive edilmesinin aşırı içki tüketimini azaltabileceğini gözlemleyen bilim insanları, söz konusu reseptörün yalnızca stres ve hoşnutsuzluk duygularıyla ilişkili olmadığını saptadılar.

Amigdala’daki kappa-opioid reseptörlerini bloke etmenin aşırı alkol kullanımını azaltmak için bir terapi olarak işlev görebileceğini belirten Dr. Becker, elde ettikleri bulguların gelecekteki kronik alkolizm tedavilerine çok önemli katkılar sağlayabileceğine vurgu yaptı.