Beynindeki çiple daha önce imleç hareket ettirmesiyle ve oyun oynamasıyla gündeme gelen kişi, şimdi de X'te paylaşım yaptı.

İnsan beynine çip yerleştirmek, ünlü milyarderimiz Elon Musk’ın yıllardır dile getirdiği bir konu. Geçtiğimiz aylarda kendisinin Neuralink şirketi, insanlı deneyler için onay almayı başarmış ve gönüllüler aramaya başlamıştı. İlk Neuralink hastası da geçtiğimiz ay iyileşmiş, hatta düşünceyle bilgisayar imlecini kontrol etmeye başlamıştı.

29 yaşındaki Nolan Arbaugh; ameliyatın gayet basit olduğunu söylemiş ve bilgisayardan satranç ile Civilization VI oyunlarını bile oynamıştı. İmleç yardımıyla oynanan bu oyunların ardından Arbaugh, bir adım daha öteye gitmeyi başardı. Zira kendisi, yine sadece düşünerek X (Twitter) üzerinde paylaşım yaptı.

“Twitter, bot’um diye beni banladı; X ise bot olduğum için geri getirdi.”

Neredeyse 40 milyon görüntülenmeye ulaşan paylaşımında Arbaugh, şu sözleri söyledi:

“Twitter, bot olduğumu düşündükleri için beni banlamıştı; X ve Elon Musk ise öyle olduğum için beni geri getirdi.”

Bu noktada belirtmekte fayda var; Arbaugh, omuzlarından aşağısını kontrol edemeyen felçli bir birey. Bu çip sayesinde de felç limitini düşünce gücüyle aşmış ve internette paylaşım yapmaya kadar ilerleyebilmiş oldu. Neuralink, bu yöntemle gelecekte engelli ve felçli bireylere daha çok imkân sağlamayı umuyor. Bu hedef doğrultusunda daha çok hastaya ulaşıp daha çok üretim yapabilmek adına çalıştıklarını da belirtiyor.

Şirket, Arbaugh’un durumu hakkında X üzerinden güncellemeler paylaşmaya devam edeceğini, bu çipin başka hangi kapıları aralayacağı konusunda da sık sık açıklamalar yapacağını söyledi. Sizce bu çip, hastalar tarafından hangi amaçlarla kullanılabilir?