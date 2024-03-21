Elon Musk'ın beyne çip takma girişimi Neuralink, geçtiğimiz dönemde ilk kez insanlı bir deney gerçekleştirdiğini açıklamıştı. Şimdi, Neuralink implantı takılan kişinin beyin sinyalleriyle bilgisayar kullandığı bir video paylaşıldı.

Bu yılın başlarında Elon Musk, Neuralink'in ilk defa bir insana takıldığını açıklamıştı. Klinik testlerin bir parçası olan bu gelişmenin ardından firma, şimdi de beyin bilgisayar arayüzü (BCI) teknolojisini çalışırken gösterdiği bir demo yayımladı. Videoda, Neuralink takılan kişi satranç oynuyor.

Videodaki siyah t-shirt giyen kişi Neuralink'ten bir mühendis, diğer kişi ise 29 yaşındaki Nolan Arbaugh, Neuralink takılan ilk kişi. Arbaugh'un bundan 8 yıl önce geçirdiği bir dalış kazasından dolayı boyundan aşağısı felçli. Arbaugh videoda, "süper kolay" olarak adlandırdığı ameliyatla Neuralink implantının takıldığını söylüyor. Kendisinin öğrendiği ilk şey ise "vücudunu hareket ettirme isteği ile hayalî hareketi ayırmak" olmuş. Böylece hareket düşündüğü zaman kendi bedenini değil de fare imlecini hareket ettirme isteğini ayırabiliyor.

İşte Neuralink'in aktif bir şekilde bilgisayarı kontrol etmek için kullanıldığını gösteren video:

Videoda Arbaugh, önce fare imlecini hareket ettirerek çalan müziği durduruyor, ardından da satranç oynuyor. Yaptığı açıklamalarda da Neuralink sayesinde Civilisation VI ve satranç oynayabildiğini belirtiyor. Daha önce çeşitli yardımcı ekipmanlar kullanarak da oyun oynamayı denediğini söyleyen adam, Neuralink sayesinde daha uzun süre oyun oynayabildiğini, hatta çevrimiçi oyunlara katılabildiğini ifade ediyor. İmplamentin yeniden şarj edilmesi gerekene kadar sekiz saat oyun oynayabildiğini de sözlerine ekliyor.

Videoda Arbaugh, şimdiye kadar Neuralink ile yaşadığı deneyimin olumlu olduğunu söylerken, "Mükemmel değil, bazı sorunlarla karşılaştığımı söyleyebilirim. İnsanların bunun yolculuğun sonu olduğunu düşünmelerini istemiyorum. Yapılması gereken çok çalışma var ancak şimdiden hayatımı değiştirdi." ifadelerini kullandı.

Arbaugh, ocak ayında yapılan ameliyat ile Neuralink takılan ilk insan olmuştu. İmplant daha önce çeşitli hayvanlar üzerinde denenmişti. Hatta o denemelerin bir kısmı federal soruşturmalara da konu olmuştu.