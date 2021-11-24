Geçtiğimiz yıllar içinde döviz gibi birçok farklı sebepten ötürü bilgisayar fiyatlarında adeta fırlamalara şahit olduk. Bu bağlamda masaüstü veya dizüstü bilgisayar almak bir kenarda dursun, sadece kasa toplamak bile oldukça zorlaştı. Aradan geçen bu zamanda söz konusu fiyatların nasıl oynadığına gelin birlikte bakalım.

Teknoloji günümüzde o kadar hızlı ilerliyor ki, şu anda en ileri seviyede gördüğümüz teknolojik ürünler, birkaç yıl hatta birkaç ay içerisinde ‘eski’ statüsü kazanıyor. Bunun sebebiyse oldukça basit: Hızla ilerleyen teknolojinin sürekli yeni donanımlara ihtiyaç duyması.

Günümüzde bunu oyunlar üzerinden yorumlayabiliriz. Bugünlerde günümüzde var olan oyunları sorunsuz oynatacak bir bilgisayar toplarsanız, yıllar geçtikçe bir noktada yeni çıkan oyunları oynamada zorluk yaşar, donanım değişimine ihtiyaç duyarsınız. Donanım fiyatları da o süre içinde doğal olarak yerinden oynamış olur.

Bilgisayar fiyatlarının artışının sebepleri neler?

Dediğimiz gibi, teknoloji ilerledikçe sürekli yeni donanımlara ihtiyaç duyuyor. Bu donanımlar da zaman içinde ekonomik açıdan yaşanan iniş çıkışlar ya da gündemimizde sıkça yer verdiğimiz çip krizi gibi faktörlerden büyük ölçüde etkileniyor. Ülkenin refah seviyesi ve ürünün üzerine konulan vergiler de her alana olduğu gibi buraya da doğrudan etki ediyor.

Yıllar önceki laptop fiyatları:

En pahalı modeller

Geçtiğimiz yıllardaki laptop fiyatlarına baktığımızda sitede bulunan en pahalı modelin TOSHIBA X870-14T olduğunu görüyoruz. Bu bağlamda söz konusu bilgisayar, 30 Eylül 2013 tarihindeki verilere göre kampanya dahilinde 3.731 TL’ye alınabiliyordu. Sıfır modelini bulmak şu anda zor olsa da ikinci el olarak bu fiyata bulmanın neredeyse imkansız olduğunu söyleyebiliriz.

Bunun dışında eli yüzü düzgün ortalama bir laptop modeline 1000 ile 3000 TL aralığında bir bütçe olduğu sürece rahatça ulaşılabiliyordu. Bu tarihte doların TL karşılığının yaklaşık 2 TL olduğunu hatırlatalım.

Günümüzde laptop fiyatları:

2013’ten bu yana donanım anlamında büyük sıçramalar yaşadığımızdan sitedeki en pahalı modelleri kıyaslamak mantıklı olmayacaktır. Yine de merak edenler için en pahalı modelin, güncel olarak 46.538 TL fiyat etiketine sahip olan MSI GE76 RAIDER olduğunu söyleyelim.

Ortalama bir laptop ise fiyat konusunda 3000 TL’yi sınır olarak değil, maalesef başlangıç noktası olarak görüyor. Bu bağlamda günümüzde Google Chrome’un yüzüne bakmadığı 8GB bellekli bir bilgisayar almak için 3000 TL’nin yeterli olmadığını bile görüyoruz.

Yıllar önceki masaüstü bilgisayar fiyatları:

Masaüstü modellere geldiğimizde 2013 yılında fiyatların 2000 TL’yi zor gördüğünü söyleyebiliriz. Bu tarihte sitenin en pahalı bilgisayarının kampanya dahilinde 10.407 TL’ye satıldığını görüyoruz. Söz konusu bilgisayarın özelliklerini merak edenler için şu şekilde sıralayalım:

İşlemci : 15 MB ön bellekli 4.2 GHz Intel Core i7 3960X

: 15 MB ön bellekli 4.2 GHz Intel Core i7 3960X RAM : 16 GB 2133 MHz DDR3

: 16 GB 2133 MHz DDR3 Depolama : 3 TB 7200 Rpm SATA III HDD

: 3 TB 7200 Rpm SATA III HDD Ekran Kartı : NVIDIA GTX960 4G

: NVIDIA GTX960 4G İşletim Sistemi : Windows 8 64 Bit

: Windows 8 64 Bit Optik Sürücü : Blu-Ray yazıcı

: Blu-Ray yazıcı Yanında: ROG Xonar Phebus harici ses kartı, ROG GAMING mekanik klavye ve mouse

Ortalama modellere baktığımızda ise 1000 ile 2000 TL bütçe ile klavye, mouse, kasa ve monitör olmak üzere tam takım bir bilgisayar sahibi olunabiliyordu.

Sadece kasa almak istediğinizde ise 2014 yılında 1000 ile 2000 TL aralığında birçok seçenek olduğunu görecektiniz. Yine de ortalama bir bilgisayar almak istediğinizde sadece kasa için 1500 TL’yi geçmeme imkânınız bulunuyordu.

Günümüzde masaüstü bilgisayar fiyatları:

Günümüzde masaüstü bilgisayar fiyatları hala kanayan yaramız desek hatalı sayılmayız. Zira tam takım bilgisayarları 2000 TL’ye almayı şöyle bir kenara koyalım, sadece monitör fiyatı bile bu noktaya dayanıyor. Klavye, fare ve kasa derken de eli yüzü düzgün bir ortalama bilgisayar için 6000 ile 8000 TL aralığında fiyatlar sunuluyor.

Elbette artık neredeyse kimsenin kişisel kullanım için hazır sistem almadığı, bunun yerine kendisinin topladığı da bir gerçek. Bu noktadan baktığımızda ise maalesef fiyatların yine çok da farklı olmadığını görüyoruz.

Geçmişteki ve günümüzdeki donanımların fiyatlarını kıyaslarken teknolojinin zaman içinde oldukça fazla geliştiğini, bu sebeple de fiyat artışının bir nebze normal karşılanabileceğini belirtelim. Fakat ülkenin para biriminin ve teknoloji dünyasındaki krizlerin, fiyatları hem küresel hem de yerel olarak oldukça köklü şekilde etkileyebildiğini de unutmamak gerek.

BONUS: 2015 yılında GTA 5 için topladığımız bilgisayar

2015 yılında çektiğimiz bir videoda GTA 5 için bir bilgisayar toplamış, parça parça fiyatlarını sizlere göstermiş ve en sonunda da sizlerden birine hediye etmiştik. O bilgisayarın parçaları ve 2015 yılında bize toplamda ne kadara mal olduğunu da son olarak ekleyelim.