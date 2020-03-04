Bilgisayar Klavyesindeki, ‘Şimdiye Kadar Nasıl Göremedim’ Dedirten Optik İllüzyon

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Her gördüğümüzde bizi şaşırtmayı başaran optik yanılsamalar günlük hayatımızda kullandığımız eşyalarımızda bile karşımıza çıkabiliyor. Reddit yapılan bir paylaşım, bir bilgisayar klavyesindeki tuhaf optik yanılsamayı ortaya çıkarmış oldu.

Reddit’te yapılan yeni bir paylaşım, optik yanılsamanın aslında fark etmesek de günlük hayatımızın içinde yer aldığı gözler önüne sermiş oldu. Reddit’te yapılan paylaşımda gri bir dizüstü bilgisayarın siyah klavye tuşları görünüyor. Ancak fotoğrafa bir süre dikkatle baktığınızda tuşların arasında koyu gri daireler görebiliyorsunuz. 

Bilgisayar klavyesinde görülen bu optik yanılsamaya Hermann Grid İllüzyonu deniyor. Siyah ve beyaz alanlar (bilgisayar örneğinde bu alan açık gri renkte) arasındaki yüksek kontrast, gözlerinizin gri halkalar görmesini sağlıyor.

klavye optik yanılsama

Hermann Grid İllüzyonu, eğlenceli bir hile gibi görünüyor. Ancak benzer klavyelere sahip bilgisayar kullanıcıları, Reddit’teki paylaşımı görene kadar bu durumu fark etmediklerini şimdi ise her baktıklarında istemsiz bir şekilde gördüklerini söylüyorlar. Bir Reddit kullanıcısı, “Aynı bilgisayara sahibim. Bu paylaşımı görene kadar hiç fark etmedim ve şimdi her baktığımda görüyorum” dedi. Bir başka Reddit kullanıcısı ise, “Senden şimdi nefret ediyorum. Şimdiye kadar görmemiştim. Ama şimdi görmeyi bırakamıyorum” dedi. 

Optik illüzyonlar eğlenceli oldukları kadar bazen yukarıdaki gibi can sıkıcı olabiliyorlar. Reddit’teki paylaşımına yorum yapan benzer klavyeye sahip bilgisayarı olan insanlar artık bilgisayarlarını kullanmakta zorlandıklarını yazdılar. 

farklı renkli toplar optik yanılsama
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Bilgisayar klavyesindeki optik yanılsamaya benzer bir örnek de Martin Lewis tarafından Twitter’da paylaşıldı. Lewis’in paylaşımında toplar farklı renklerde görünüyor. Aslında ekranda görünen  bütün toplar kahverengi. Görselde yer alan yatay renk çubukları topların farklı renklerde görülmesini sağlıyor. 

Kaynak : https://my995fm.iheart.com/content/2020-03-03-man-spots-optical-illusion-on-mac-keyboard-and-now-it-cant-be-unseen/?utm_source=DesignTAXI&utm_medium=DesignTAXI&utm_term=DesignTAXI&utm_content=DesignTAXI&utm_campaign=DesignTAXI
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