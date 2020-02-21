Duyuları Kandıran Ames Penceresi Optik İllüzyonu

Ames penceresi isimli bir ünlü optik illüzyon, duyularımızın ne kadar kandırılabilir olduğunu gösteriyor. Curiosity Show isimli bir YouTube kanalı, Ames penceresini bir adım daha ileriye götürerek adeta beyin yakıyor.

Optik yanılsamalar, beynimizi kandırıp şaşkınlık yaratıkları için hemen hemen bütün insanlar tarafından sevilirler. Gerçeklik algımızı yanıltan bu illüzyonlar aslında arkalarında basit uygulamalar barındırıyorlar.

Optik illüzyonların en bilinenlerinden biri de Ames penceresidir. Ames penceresi döndürüldüğünde, sanki ileri geri hareket ediyor görünür. Curiosity Show Youtube kanalında yayınlanan Ames penceresi videosunda ise illüzyon bir adım daha ileri götürülüyor.

Curiosity Show’da yayınlanan Ames penceresi videosunda, Ames penceresine bir de kalem yerleştiriliyor. Ames penceresi bir ipucunda kalemle beraber döndürülmeye başlandığında, Ames penceresinin duyu organlarını kandıran illüzyonu kalemin dönüşünü beynin algılamasını engelliyor.

Curiosity Show’da yayınalanan Ames penceresi optik illüzyonunun öncesinde, Ames penceresinin nasıl oluşturulacağı da adım adım anlatılıyor. Kendi Ames pencerenizi oluşturmak için siz de videodan yararlanarak bu şaşırtıcı optik illüzyonu yapabilirsiniz.

Beyin yakan Ames penceresi videosu: