Zaman zaman Instagram fotoğraflarını indirmek istesek de, bunun tek yolu ekran resmini çekmek ve sonra kırpmak olarak gözüküyor. Bir bilgisayarınız varsa, bunu çok daha basit yapabilirsiniz.

Instagram’da yer alan ancak size ait olmayan bir fotoğrafı, tam çözünürlükte bir jpg resmi olarak kaydetmek biraz karışık bir işlem olabiliyor. Instagram’ın yapısı gereği, size ait olmayan resimleri indiremiyorsunuz. Onun yerine, bu fotoğrafları koleksiyonunuza eklemeniz gerekiyor.

Instagram fotoğraflarını indirmenizi sağlayan fakat bu işlemi yapmak için resmi olarak yetkisi bulunmayan internet siteleri de var. Buralardan elde edilen ekran görüntüleri, genellikle çözünürlüğün düşmesine neden oluyor.

Google Chrome’da Instagram Resimleri Nasıl İndirilir?

Öncelikle, indirmek istediğiniz fotoğrafı bulun. Fotoğrafın sağ üst köşesinde yer alan kısımdan web linkini alın. Instagram’ın masaüstü versiyonunda burası sağ altta yer alıyor.

Bilgisayardan bu linke gidin.

Instagram sayfasının HTML kaynak dosyasına ulaşın. Böyle deyince çok karışık gibi geliyor kulağa, ama tek yapmanız gereken Görüntü > Geliştirici > Kaynağı Görüntüle yolunu izlemek. (Internet Explorer, Safari ve Firefox ile de kodlara ulaşabilirsiniz.) (Ctrl + Shift + I kısayolu ile de sonuca ulaşabilirsiniz.)

Yazılı olarak karşınıza çıkan şey HTML kodları. Sayfanın nasıl görüneceğine dair bir format olarak düşünebilirsiniz.

İndirmek istediğiniz resmin .jpg dosyasını bulun. (Ctrl + F ile arama çubuğunu açın, jpg yazın. Genelde ilk bulunan linktir. https ile başlayan linki kopyalayın.)

Linki yeni sekmeye yapıştırın. Fotoğraf açılacaktır. Sağ tıklayıp kaydet diyerek fotoğrafı indirebilirsiniz.

Elbette ki ilk başta biraz karışık gelecek olan bu uygulama, eliniz alıştıkça daha basit gelmeye başlayacak.