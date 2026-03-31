WhatsApp'a MSN'i Hatırlatan Bir Özellik Geldi

Zamanında MSN ve Facebook'ta sıklıkla kullandığımız çevrim içi kullanıcı listesi özelliği artık WhatsApp'a da geliyor.

Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, uygulama ve sohbet deneyimini kökten değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

Yakında kullanıcılar, tek tek sohbetlere girmek zorunda kalmadan hangi kişilerin o anda çevrim içi olduğunu tıpkı zamanında MSN ve Facebook'ta olduğu gibi toplu hâlde görebilecek.

WhatsApp'a MSN'i Hatırlatan Bir Özellik Geldi
Çevrim içi kullanıcı listesi geliyor

Yeni özellikle birlikte WhatsApp, kullanıcıların çevrim içi kişileri tek bir yerde görmesini sağlayan bir liste sunmayı planlıyor. Şu anda bir kişinin çevrim içi olup olmadığını görmek için sohbet penceresini açmak gerekiyor ancak bu güncelleme sayesinde bu zahmet ortadan kalkacak.

  • Uygulama içinde özel bir bölümde çevrim içi kişiler listesi yer alacak.
  • Liste, isim veya çevrim içi olma durumuna göre sıralanabilecek.
  • Çevrim içi olanlar en üstte, diğerleri ise son görülme zamanına göre listelenecek.

Gizlilik ön planda

WhatsApp, bu yeni özellikle birlikte gizliliği de korumaya devam ediyor.

Son görülmesini kapatan kişiler, hiçbir listede listelenmeyecek. Keza çevrim içi durumunu gizleyen kullanıcılar da bu listelerde yer almayacak.

Şu anda geliştirme aşamasında olan özellik, ilerleyen güncellemelerde önce beta kullanıcılarına sunulacak. Test sürecinin ardından ise tüm kullanıcılara açılacak.

Türkiye'deki Kullanıcıların Haftalık Sosyal Medyada Ne Kadar Vakit Geçirdiği Açıklandı Türkiye'deki Kullanıcıların Haftalık Sosyal Medyada Ne Kadar Vakit Geçirdiği Açıklandı
WhatsApp, Kim Ne Yazmış Tek Tek Okumaya Üşenenler İçin Yapay Zekâ ile Özetleme Özelliği Getiriyor! WhatsApp, Kim Ne Yazmış Tek Tek Okumaya Üşenenler İçin Yapay Zekâ ile Özetleme Özelliği Getiriyor!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Türkiye'de "Çakma 5G" mi Kullanılacak? İşte Non-Standalone ve Standalone 5G Arasındaki Farklar

Türkiye'de "Çakma 5G" mi Kullanılacak? İşte Non-Standalone ve Standalone 5G Arasındaki Farklar

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

5G'ye Geçmezseniz Ne Olur? 4G Kullanmaya Devam Etmenin Dezavantajları ve Az Bilinen Avantajları

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

300 TL’ye Alınan Xbox 360’ın İçinden GTA 4 Prototipi Çıktı: Bu Görüntüleri Hiç Görmediniz

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

İçinde Steve Jobs'un Kazağından Parça Olan 50. Yıl Özel iPhone 17 Pro Duyuruldu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Gemini, ChatGPT'yi Bırakmak İsteyip Bırakamayanları Çok Mutlu Edecek Özellikler Duyurdu

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

Arabanıza WhatsApp Uygulaması Geliyor: İşte Sürücüleri Çok Sevindirecek Yeni Apple CarPlay Özelliği

