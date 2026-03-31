WhatsApp'a MSN'i Hatırlatan Bir Özellik Geldi

Zamanında MSN ve Facebook'ta sıklıkla kullandığımız çevrim içi kullanıcı listesi özelliği artık WhatsApp'a da geliyor.

WhatsApp, uygulama ve sohbet deneyimini kökten değiştirecek yeni bir özellik üzerinde çalışıyor.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Yakında kullanıcılar, tek tek sohbetlere girmek zorunda kalmadan hangi kişilerin o anda çevrim içi olduğunu tıpkı zamanında MSN ve Facebook'ta olduğu gibi toplu hâlde görebilecek.

İçerikten Görseller × + − ‹ ›

Çevrim içi kullanıcı listesi geliyor

Yeni özellikle birlikte WhatsApp, kullanıcıların çevrim içi kişileri tek bir yerde görmesini sağlayan bir liste sunmayı planlıyor. Şu anda bir kişinin çevrim içi olup olmadığını görmek için sohbet penceresini açmak gerekiyor ancak bu güncelleme sayesinde bu zahmet ortadan kalkacak.

Uygulama içinde özel bir bölümde çevrim içi kişiler listesi yer alacak.

Liste, isim veya çevrim içi olma durumuna göre sıralanabilecek.

Çevrim içi olanlar en üstte, diğerleri ise son görülme zamanına göre listelenecek.

Gizlilik ön planda

WhatsApp, bu yeni özellikle birlikte gizliliği de korumaya devam ediyor.

Son görülmesini kapatan kişiler, hiçbir listede listelenmeyecek. Keza çevrim içi durumunu gizleyen kullanıcılar da bu listelerde yer almayacak.

Şu anda geliştirme aşamasında olan özellik, ilerleyen güncellemelerde önce beta kullanıcılarına sunulacak. Test sürecinin ardından ise tüm kullanıcılara açılacak.