Nothing'in Yeni Telefonları Phone (4a) ve Phone (4a) Pro Resmen Türkiye'de: İşte Fiyatları

Nothing'in yeni telefonları Phone (4a) ve Phone (4a) Pro modelleri resmen Türkiye'de satışa çıktı. İşte fiyatları.

Nothing, bu ayın başlarında çok beklenen yeni telefonları Phone (4a) serisini resmen tanıtmıştı. Phone (4a) ve Phone (4a) Pro modellerinden oluşan cihazlar, kendilerine has tasarımları ve gelişmiş özellikleriyle orta segment telefonlar arasında iddialı olacak modeller olarak geliyordu.

Şimdi ise bu cihazlar resmen Türkiye’ye geldi. Nothing Phone (4a) serisi ülkemizde satışa sunulurken fiyatları açıklandı. Gelin Evofone tarafından satılacak cihazların Türkiye fiyatlarına bakalım.

Nothing Phone (4a) Pro Türkiye fiyatı

Versiyon Türkiye fiyatı 12 GB + 256 GB 39.000 TL (Lansmana özel 36.999 TL)

Serinin üst seviye modeli olan Phone (4a) Pro, 6,83 inç boyutunda 144 Hz yenileme hızı ve 1260x2800 piksel çözünürlük sunan AMOLED ekranla geliyor. Snapdragon 7 Gen 4 işlemcili cihazda 50 MP + 50 MP + 8 MP kamera ve 5080 mAh batarya da bulunuyor.

Nothing Phone (4a) Türkiye fiyatı

Versiyon Türkiye fiyatı 12 GB + 128 GB 32.999 TL (Lansmana özel 29.999 TL) 12 GB + 256 GB 34.999 TL (Lansmana özel 31.999 TL)

Standart modelde ise 6,78 inç boyutunda 1224x2720 çözünürlük, 120 Hz yenileme hızı, 4500 nit tepe parlaklık sunan AMOLED bir ekran var. Bu cihazda Snapdragon 7s Gen 4 işlemci, 12 GB RAM, 5080 mAh batarya ve yine 50 MP + 50 MP + 8 MP kamera kurulumu görüyoruz.

