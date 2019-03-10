Yanlışlıkla silinen dosyaları başka yerlerde bulabilmek için günlerce, sahip olduğumuz depolama birimlerini inceliyoruz ve genel olarak silinen dosyayı bulamayıp başarısız oluyoruz. Veri kurtarma araçları işte tam da bu noktada imdadımıza koşuyor.

Veri kurtarma araçları, bazı önemli dosyaları yanlışlıkla silmemiz veya bir sabit sürücüyü biçimlendirmeden önce yedek almamamız gibi durumlarda bizleri oldukça büyük dertten ve zahmetten kurtarıyor. Bu yazımızda sizler için silinmiş verilerinizi kurtarabilmenize olanak tanıyan 5 ücretsiz yazılımı derledik.

5. Wise Data Recovery:

Silinen verileri kurtarma yazılımları arasında en hızlı sonucu verenlerden birisi olan Wise Data Recovery, bilgisayarınızın sabit depolama birimlerinde çalışabileceği gibi; USB sürücüler, hafıza kartları, taşınabilir depolama birimleri ve kameralara gibi birçok dış ortamda da silinene dosya taraması yapıp bu dosyaları geri getirebiliyor.

Hızlı taramasıyla çok kısa sürede başarılı sonuca ulaşılan Wise Data Recovery, derin tarama moduyla aradığınız dosyayı bulma olasılığınızı fazlasıyla yükseltiyor. Wise Data Recovery’ı buradan indirebilirsiniz.

4. Pandora Recovery:

Basit bir arayüze sahip olan Pandora Recovery ile NTFS ve FAT formatına sahip depolama birimlerinde silinen dosya taraması yapabilir ve bu dosyaları geri getirebilirsiniz. Taramadan sonra bulunan dosyaların uzantısına göre -jpeg, jpg, docx, mp4 vb.- sıralanmasına olanak tanıyan Pandora Recovery, ücretsiz versiyonunda 500 MB’a kadar verinin kurtarılabilmesine izin veriyor. Daha büyük boyutlarda silinen verileri kurtarmak istiyorsanız ücretli bir şekilde yazılımı satın almanız gerekiyor.

Yakın zamanda adı Disk Drill olarak değişecek olan Pandora Recovery’i indirmek için buraya tıklayabilirsiniz.

3. Undelete 360:

Tasarımıyla Microsoft Office uygulamalarını andıran Undelete 360, bilgisayar kullanımında uzman kişilerin daha çok tercih etmesi gereken bir veri kurtarma yazılımı olarak karşımıza çıkıyor. Undelete 360 veri kurtarmanın dışında ve diğer veri kurtarma araçlarının aksine, bilgisayarınızda bulunan verileri bir daha kurtarılamayacak şekilde silme özelliğine de sahip.

Tarama hızı oldukça yavaş olan Undelete 360’ın dosya formatına göre detaylı ayrıştırmasından yararlanmak istiyorsanız yazılımı buradan indirebilirsiniz.

2. Stellar Data Recovery:

En iyi veri kurtarma yazılımlarından birisi olan Stellar Data Recovery, hem Windows hem de Mac’de çalışmasıyla öne çıkıyor. Kişisel ve ticari kullanım için farklı versiyonları bulunan yazılım; gelişmiş özelliklerinin bulunmasının yanında, her türden kullanıcının kolaylıkla işlemleri gerçekleştirebileceği bir arayüze sahip olduğunu belirtiyor.

Silinen dosyalardan kurtarmak istediklerinizde -veri kurtarma işlemini başlatmadan önce- ön izleme gerçekleştirebilmenize ve bu sayede en kısa sürede istediğiniz silinen dosyaları kurtarmanıza imkan tanıyan Stellar Data Recovery’i buradan indirebilirsiniz.

1. Recuva:

Bilgisayar temizleme yazılımı CCleaner’ın sahibi olan Piriform’un sahibi olan Avast’ın veri kurtarma yazılımı olan Recuva (yazmak kolay olmadı), diğer veri kurtarma yazılımlarının çeşitli depolama birimlerinin aksine DVD ve CD’lerden de veri kurtarabilmesi özelliğiyle öne çıkan Recuva, en başarılı veri kurtarma yazılımı olarak tanınıyor.

Kayıp dosya yollarını tarama dahil birçok özel teknolojiye sahip olan Recuva’yı buradan indirebilirsiniz.

Kişisel verilerimizin oldukça değerli ve çeşitli şirketler tarafından hevesle toplanmak istediği bu dönemde veri gizliliğimizi sağlamak gerçekten zor. Bilgisayarda olan dosyalar kurtarılamayacak şekilde nasıl silinir ve hangi yazılımlar bu konuda iyidir gibi soruların cevaplarını içeren bir yazımızı da ilerleyen zamanlarda sizlerle paylaşıyor olacağız. Takipte kalın.