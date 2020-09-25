Farklı Bir Galakside Gezegen Keşfedilmiş Olabilir

Geçtiğimiz hafta yayınlanan bir araştırmaya göre bilim insanları, ilk kez kendi galaksimiz dışında farklı bir galakside gezegen keşfetmiş olabilir. Henüz sonucu kesinleşmeyen araştırmanın sona varmasıysa on yılları alabilir.

Uzay, büyüklüğü ve sonsuzluğuyla hepimizi şaşırtmaya devam ediyor. Bu sonsuzlukta yer alan ve içinde bulunduğumuz Samanyolu Galaksisi bile hâlâ keşfedilmeyen milyonlarca cisme sahip. Fakat gelişen teknoloji ve ilerleyen bilim sayesinde kendi galaksimiz dışında yapılan araştırmalar da hız kazanıyor ve bu sayede her geçen gün yeni keşifler yapılıyor.

Harvard-Smithsonian Astrofizik Merkezi'nde bir grup bilim insanı, geçtiğimiz hafta yayınladıkları araştırmalarında galaksimiz dışında farklı bir galakside yer alan ilk gezegeni keşfetmeyi başarmış olabileceklerini duyurdu. Araştırma henüz kesinliğe ulaşmamış olsa da bilim insanları tarafından paylaşılan bu araştırma, tüm bilim dünyasının ilgisini çekmeyi başardı.

Kendi galaksimiz dışındaki ilk gezegen keşfedilmiş olabilir:

Araştırmanın detaylarına geçmeden önce öncelikle bu keşfin ne kadar önemli bir keşif olduğundan bahsetmek gerekiyor. Güneş Sistemi'mizin de içinde bulunduğu Samanyolu Galaksisi, şu ana kadar yapılan keşiflere göre 500'den fazla farklı güneş sistemini barındırıyor. Fakat tahmin edilen güneş sistemi sayısıysa milyonları aşıyor. Yani muhtemelen kendi galaksimizde keşfetmediğimiz milyonları aşkın gezegen bulunuyor.

Bugüne kadar keşfedilen gezegenlerin tümüyse Samanyolu Galaksi'sinde yer alan farklı yıldız sistemlerinde bulunuyorlardı. Fakat yıllar geçtikçe bilim insanları diğer galaksilerdeki yıldız sistemlerini de keşfetmeye başladı. Bu yıldız sistemlerinde gezegenlerin izi bulunmuş olsa da hiçbir gezegen şu ana kadar kendini göstermedi. Yayınlanan araştırmanın henüz tamamlanmadığını, yani yeni gezegenin de kesinlik kazanmayabileceğini hatırlatalım.

Yayınlanan araştırmaya göre bulunan ilk gezegen, bizden 23 milyon ışık yılı uzaklıkta bulunan Girdap Galaksisi'ndeki M51-ULS-1b ismiyle anılan gezegen olabilir. Bilim insanlarına göre bu gezegen, galaksideki en parlak X-ray kaynaklarından birisi olan XRS'lerden birisinin etrafında dönüyor. Paylaşılan detaylara göre gezegenin çapı Satürn'ün çapından biraz daha küçük.

Araştırmada henüz daha fazla detay bulunmuyor. Bu detaylara kavuşmak da o kadar çabuk olmayacak gibi duruyor. Zira yayınlanan araştırmaya göre kendi galaksimizdeki gezegenleri keşfetmek için kullanılan yöntemler, gelecekte uzak galaksilerdeki gezegenleri keşfetmek için yeterli olmayabilir. Yine de bu keşif, bize uzayın büyüklüğünü bir kez daha hatırlatmış oldu.