Bilim İnsanları, Mars’ı Yaşanabilir Hale Getirebilir

Uzayda yaşam söz konusu olduğunda Dünya'mıza benzerlikleriyle sık sık akla gelen Kızıl Gezegen Mars'ta yaşam yakın gelecekte mümkün olabilir. Bilim insanları, Mars’ın manyetik alanını geliştirerek, gezegeni yaşanabilir hale getirmeyi önerdi.

Şimdiye kadar yapılan ziyaretlerde Mars’ın yüzeyinden elde edilen veriler, gezegenin bir zamanlar daha sıcak ve sulak olduğunu gösteriyor. Fiziksel koşulları ve yapısı nedeniyle Dünya’mıza benzer özellikleri olan Mars’ta keşif çalışmaları hızla devam ediyor.

Bu çalışmalarda Kızıl Gezegen'in dört milyar yıl önceki oluşum döneminde, Dünya’da olduğu gibi güçlü bir manyetik alana sahip olduğu dikkat çekiyor. Başka bir gezegende yaşamanın yolunu arayan bilim insanları, Mars’ın manyetik alanını geliştirerek yaşanabilir hale getirmeyi önerdi.

Manyetik alan yaratmak için nükleer güç santrallerine ihtiyaç duyuluyor

NASA’nın baş bilimcisi James Lauer Green’in de dahil olduğu bir ekip, Mars’ın manyetik alanını harekete geçirerek insanları Mars’ın ölümcül etkiler bırakan atmosferinden korumayı önerdi. Araştırmacılar, bu sayede Mars’ta yaşam için önemli bir adım atılacağını vurguladı. Ocak 2022’de Acta Astronautica dergisinde yayınlanacak makaleye göre, “Mars’ta uzun vadeli bir insan yaşamı kurulabilmesi için gezegenin yeniden şekillendirilmesi” gerekiyor. Bilim insanlarına göre gezegenin Dünya’mıza benzer hale gelebilmesi, sahip olduğu manyetik alanın korunması ve geliştirilmesiyle gerçekleşebilir.

Çalışmayı yürüten bilim insanlarının Mars’ı yaşanabilir bir hale getirmek için öncelikli hedefi, atmosfer basıncını insanların ekstra bir giysiye ihtiyaç duymadan hayatta kalmasına izin veren Armstrong Limiti’nin üzerine çıkarmak olacak. Bu basınç sınırına ulaşmadığı müddetçe insanların akciğerlerindeki, gözlerindeki ya da tükürüklerindeki su ısınarak yok olur ve insanın burada yaşaması mümkün olmaz.

Araştırmacılar Mars’ın demir çekirdeğini yeniden başlatmayı ve gezegenin çevresinde yapay bir akım oluşturarak manyetik alanı geliştirmeyi hedefliyor. Ancak bu gerekli manyetik alanın yaratılması için minimum 10¹⁷ joule (J) civarında bir güç kaynağına ihtiyaç duyulacağı düşünülüyor. Bu oran ise neredeyse 2020’de Dünya’daki tüm insanların güç tüketimine eşit. Böyle bir güç muhtemelen yalnızca nükleer güç santralleriyle sağlanabilecek.

Araştırmacılar Mars’ta yaşam için bir manyetik alanın %100 gerekli olduğunu söylemese de şu ana kadar yapılan çalışmaların ışığında manyetik alansız bir Mars yaşamının mümkün olmadığı düşünülüyor.