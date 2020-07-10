Bilim İnsanları, Tüm Türlerin Tek Bir Listesini Geliştirecek

Bilim insanları; biyolojik çeşitlilik kaybı, nesli tükenmekte olan türlerde ticaret, biyogüvenlik ve koruma ile ilgili küresel çabaları iyileştirmek için gezegendeki tüm türlerin tek ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir listesini geliştirmeyi planlıyor.

Bilim insanları, dünyadaki flora ve faunanın sınıflandırılması konusundaki karışıklıkları ortadan kaldırmak amacıyla tüm dünyada evrensel olarak tanınan ilk tür listesini oluşturmak için bir plan hazırladılar.

Biyolojinin tüm yönlerini kapsayan PLOS Biology dergisinde 7 Temmuz 2020’de yayınlanan bildiride, tarihte ilk kez memelilerden kuşlara, bitkilerden mantarlara ve mikroplara kadar tüm dünya türlerinin kabul edilmiş bir listesini oluşturmak için düzenlenen yol haritası kısaca özetlendi.

Üzerinde anlaşmaya varılan bir listenin olmaması, vahşi yaşamı takip etmeyi zorlaştırıyor:

Makalenin baş yazarlığını, Charles Darwin Üniversitesi’nden Prof. Stephen Garnett üstleniyor. Şu anda üzerinde anlaşmaya varılmış tek bir tür listesi bulunmadığını söyleyen Garnett, bunun yerine memeliler ve kuşlar gibi bazı ikonik organizma gruplarının birkaç listesi varken, daha az bilinen diğer grupların hiçbir listesi olmadığını belirtti.

Tüm türlerin üzerinde anlaşmaya varılan bir listenin olmaması, biyolojik çeşitliliği araştıran araştırmacılara zorluk çıkarırken aynı zamanda bilim insanlarının, devlet kurumlarının, koruma uzmanlarının ve diğer kuruluşların, gezegenin vahşi yaşamında neler olup bittiğini takip etmesini zorlaştırıyor.

Dünya türlerinin yetkili bir listesini oluşturmak hedefleniyor:

Yapılan araştırmalara göre yeryüzünde yaşayan türler; küresel ısınma, kirlilik, hastalık ve aşırı kullanımdan kaynaklanan ve benzeri görülmemiş tehditlerle karşı karşıya kalıyor. Öte yandan bilim insanlarının ortaya koyduğu 10 maddelik plan ile biyolojik çeşitlilik kaybı, nesli tükenmekte olan türlerde ticaret, biyogüvenlik ve koruma ile ilgili küresel çabaları iyileştirecek dünya türlerinin yetkili bir listesinin oluşturulması hedefleniyor.

Bu noktada tek ve üzerinde anlaşmaya varılmış bir tür listesi nesillerin tükenmesini durdurmayacağını söyleyen Prof. Garnett, yine de bunun gelecek nesiller için irili ufaklı tüm dünya türlerinin yönetiminde ve korunmasında önemli bir adım olduğunu düşünüyor.