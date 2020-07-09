İnsandan Hızlı Çalışan Robot Bilim İnsanı Geliştirildi

İngiltere'nin Liverpool kentinden bilim insanları, aylarca üzerinde çalışacakları deneyleri birkaç günde bitirme potansiyeline sahip robot bilim insanı geliştirdiler. Söz konusu robot, yapay zeka ile otonom bir şekilde deneyler gerçekleştirebiliyor.

Dünyaca ünlü bilim dergisi Nature’da 8 Temmuz’da (dün) yeni bir makale yayınlayan Liverpool Üniversitesi'nden bilim insanları, deneylerin bir insanlara göre 1000 kat daha hızlı gerçekleştirilebilmesini mümkün kılacak bir ‘robot bilim insanı’ geliştirdiklerini duyurdular.

Tahmin edebileceğiniz gibi, yapay zeka destekli bir algoritma ile çalışan robot bilim insanı, gerçek bir insanla benzer boyutlara sahip. Tıpkı bir kimyager gibi standart bir laboratuvarda çalışabilen robot, şimdiden yeni bir katalizör keşfetmiş durumda.

Robot bilim insanı, bir insanın aksine günde 21 saatten fazla çalışabilir ve yalnızca şarj edilmek için ‘mola’ veriyor. Bu da, insan bilim insanlarının insani çalışma şartlarında haftalarca üzerinde çalışacakları deneylerin robot bilim insanı tarafından birkaç günde tamamlanabileceği anlamına geliyor.

Liverpool Malzeme İnovasyonu Fabrikası müdürü Andrew Cooper, robot bilim insanının, kimyagerlerin çalışma şeklini değiştirdiğini ifade ederken, sorunlar için üretilen çözümlerde esneklik sağladığını belirtti.

Cooper, robot bilim insanı için, “O(robot), yalnızca laboratuvardaki başka bir makine değil. O aynı zamanda süper güçlü bir ekip üyesi ve insan bilim insanlarının yaratıcı şeyler düşünebilmeleri için gerekli zamanı yaratıyor.” diyerek sunmuş olduğu kolaylığı net bir şekilde ifade etti.

Robot bilim insanının Nature’da yayınlanan özelliklerine göre robot, laboratuvarda bir insanın kullanabildiği tüm malzemeleri kullanabiliyor. Robot, çevreyi tanımlamak için ise bir lazer tarama sistemi ve dokunmatik geri bildirim sensörleri kullanıyor. Bu sistemler, robotun karanlıkta da başarılı bir şekilde çalışabilmesine izin veriyor.

Robot, gerçekleştirdiği ilk deneyde polimerik fotokatalizörlerin performansını iyileştirmek için sunulmuş hipotezleri araştırmaya programlandı. Robot bilim insanı bu çalışmada, insan bilim insanlarının oluşturmak için aylara ihtiyaç duyacağı reaksiyon koşullarını iki-üçlük bir sürede sağlamayı başardı.

Robot bilim insanı, sekiz günlük süreçte 688 deney gerçekleştirdi ve otonom bir şekilde altı kat daha aktif bir katalizör ortaya çıkarmayı başardı. Tüm bunları yaparken de katıları tartma, sıvıları dağıtma, havayı ayrıştırma, katalitik reaksiyonu yürütme ve reaksiyona giren ürünlerin miktarını belirleme gibi görevleri gerçekleştirdi.

Geliştiricilerine göre robot, insan bilim insanlarından 1000 kat daha hızlı çalışma potansiyeline sahip. Ancak bunun için hala geliştirilmesi ve günlerce sürdürülecek deneylerde minimum hata payına ulaşması gerekiyor.