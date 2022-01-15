COVID-19 Aşısı Olmayanlar İçin PCR Testi Zorunluluğu Kalktı

Sağlık Bakanlığı'ndan yayımlanan bir bildiriyle, COVID-19'a karşı aşılanmayan ve son 180 gün içerisinde COVID-19 atlatmayan bireyler için PCR testi zorunluluğunun kaldırıldığı duyuruldu. Yeni karara göre bundan sonra aşısız bireyler PCR testi vermeden toplu alanlara girebilecek ve seyahat edebilecek.

Bu sabah Sağlık Bakanlığı tarafından paylaşılan güncellenmiş COVID-19 karantina ve izolasyon rehberini ve temaslı kişiler için alınan yeni karantina kararlarını sizlerle paylaşmıştık. Yeni kararlara göre hatırlatma dozunu olmuş ve son 3 ay içerisinde COVID-19 geçirmiş kişilerin karantinaya alınmamasına, aşı ve hatırlatma dozunu olmamış ve son 3 ayda COVID-19 geçirmemiş yakın temaslıların 1 hafta karantinaya alınmasına; COVID-19'u asemptomatik veya hafif geçiren kişilerin ise yine 1 hafta karantinaya alınmasına karar verilmişti.

Bunun ardından Sağlık Bakanlığı, aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan bireylerin toplu alanlarda bulunması ve seyahat etmesiyle ilgili olan genelgesini de değiştirdi. Koronavirüs Bilim Kurulu’nun yeni tavsiye kararı ışığında genelge yürürlükten kaldırıldı ve 81 ilin valiliğine alınan yeni kararla ilgisi yazı gönderildi.

Seyahat, toplu etkinlik, kamu ve özel işyerleri ile okullarda aşısız ve aşı süreci tamamlanmamış kişiler için PCR testi zorunluluğu kalktı

Bakanlık tarafından gönderilen yeni yazıda bundan sonra, aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden;

Uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçlarıyla gerçekleştirecekleri şehirlerarası seyahatlerden önce,

Konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce,

Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele (öğretmen, servis şoförü, temizlik personeli vb.),

Tüm kamu ve özel işyerlerinde çalışanlara,

Kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere PCR testi ile tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirildi.

Açıklamanın devamında ise "Bu çerçevede; Sağlık Bakanlığının ilgi (ç) yazısı doğrultusunda, Bakanlığımızca yayımlanan ilgi (a) ve (b) Genelgelerimizin tüm hükümleri ile ilgi (c) Genelgemizin 3'üncü maddesinin uygulamadan kaldırılmasına karar verilmiştir. Yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 27 nci ve 72 nci maddeleri uyarınca İl/İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulları kararlarının ivedilikle alınması, uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden olunmaması hususlarında bilgi ve gereğini önemle arz ve rica ederiz." ifadelerine yer verildi.