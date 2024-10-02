Türk lirasına endeksli stabil kripto para birimi TRYB'nin de geliştiricisi olan BiLira kendi borsasını kuruyor.

Değeri diğer emtialara ya da fiat paralara bağlı çok sayıda kripto varlık bulunuyor. Bunlardan biri de BiLira tarafından geliştirilen ve değeri bizim kullandığımız Türk lirasına endeksli olan BiLira idi. BiLira şimdi kendi kripto para borsası olan BiLira Kripto'yu kullanıcılarının hizmetine sunmaya hazırlanıyor.

Temmuz ayında Resmî Gazete'de yayımlanan sermaye piyasası düzenlemesi ile birlikte kripto varlık hizmet sağlayıcılarına Sermaye Piyasası Kurulu'ndan (SPK) lisans alma zorunluluğu gelmişti. SPK'ya başvuran ve kendi borsasının beta sürümünü haziran sonunda yayımlayan BiLira, kendi borsası olan BiLira Kripto'yu sonunda tamamen kullanıma açıyor.

Kullanıcıların faydasını ön planda tutma sözü

Konuyla ilgili olarak konuşan BiLira Kurucu Ortağı ve CEO'su Sinan Koç açıklamasında, “Türkiye’nin öncü kripto varlık hizmet sağlayıcısı BiLira olarak, piyasadaki eksiklikleri giderme ve kripto para alım satımını daha kolay, güvenilir ve adil bir hâle getirme amacıyla BiLira Kripto’yu geliştirdik. Yatırımcıların Türkiye’de olmayan en yeni kripto para birimlerini en iyi fiyatlarla bulabileceği BiLira Kripto, aynı zamanda USDC’nin en derin likiditeye sahip olduğu borsa da olacak. Ödül merkeziyle çeşitli fırsatlar sunarak, kullanıcıların faydasını daima ön planda tutacağız.” ifadesini kullandı.

BiLira, 2020 yılında 125 milyon dolarlık değerleme ile 2,5 milyon dolarlık yatırım almayı başarmıştı. TRYB ayrıca Curve Finance, Hashflow, Pangolin gibi platformlarda da yer alıyor.