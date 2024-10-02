Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, Türkiye'de kaç kişinin kripto para yatırımcısı olduğunu açıkladı. Mücahit Dönmez, Türkiye'nin kripto para yasası ile ilgili de açıklamalarda bulundu.

Son dönemlerin en tartışmalı yatırım araçlarından olan kripto paralar, Türkiye'de de büyük ilgi görüyorlar. Kimileri parasına para katmak, kimileri ise enflasyonun etkilerinden korunmak için kripto para yatırımı yapıyorlar. Peki Türkiye'de kripto para yatırımı olan kaç vatandaş bulunuyor?

Binance TR Genel Müdürü Mücahit Dönmez, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Bir süre önce yürürlüğe giren kripto para düzenlemesi ile ilgili görüşlerini aktaran Dönmez, ülkemizdeki kripto para yatırımcı sayısını da açıkladı.

Türkiye'de kripto para yatırımcısı sayısı 10-12 milyon

Mücahit Dönmez'in yaptığı açıklamaya göre bundan iki yıl önce en az bir kripto varlığa sahip olan Türk vatandaşı sayısı 8 ila 10 milyon arasındaydı. Bu rakam, an itibarıyla 10-12 milyon seviyesine ulaşmış durumda. Bu arada; Coinmarketcap verilerine göre Binance TR'de dönen para miktarının 420 milyon doların üzerinde olduğunu söyleyelim.

Kripto para piyasaları zor bir günden geçiyor:

Mücahit Dönmez, hükûmetlerin kripto paralara yönelik yaptıkları düzenlemelerle ilgili de şöyle konuştu: