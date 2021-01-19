Değeri Bitcoin'in çok altında olan Ethereum, buna rağmen günlük işlem hacminde Bitcoin'i geride bırakmış durumda. Ethereum'un son dönemdeki yükselişinde kurumsal yatırımcıların ilgisini çekmesi neden olarak gösteriliyor.

Piyasa değeri açısından Bitcoin’in ardından ikinci sırada yer alan Ethereum (ETH), son günlerde Bitcoin’den daha popüler bir kripto para birimi haline gelmiş durumda. Değeri sadece son 24 saatte yüzde 10 artarak 1.340 dolara ulaşan ETH, günlük işlem hacmi noktasında Bitcoin’i geride bırakmış durumda.

Verilere baktığımızda dünyanın en değerli kripto para birimi olan Bitcoin’in günlük 9 milyar dolarlık bir işlem hacmine sahip olduğunu görüyoruz. Değeri Bitcoin’in çok çok altında olan Ethereum ise günlük işlem hacminde 12 milyar dolar barajını aşmış durumda. Bu da ETH’yi en değerli olmasa da en popüler kripto para birimi haline getiriyor.

Ethereum, son 7 günde yüzde 20 değer kazandı

ETH’nin bu denli sık işlem gören bir kripto para birimi haline gelmesi, değer ivmesini de Bitcoin’in önüne geçirmiş durumda. Bitcoin, son bir haftada yalnızca yüzde 2 değer kazanırken; ETH’nin değeri yüzde 20 oranında artmış durumda. Buna rağmen ETH, hala tüm zamanların en yüksek değerine ulaşmış değil.

Ethereum’un bu denli hızlı değer kazanmasına ve işlem hacmini artırmasına neden olarak Ethereum 2.0'ın resmi olarak piyasaya sürülmesi ve kurumsal benimseme gösteriliyor. Dünyanın en büyük kripto varlık yöneticisi Grayscale, ETH varlığını 2,9 milyon seviyesine çıkardı ki bu ETH’lerin toplam değeri 3,6 milyar dolar civarında.

Kurumsal yatırımcıların ETH’ye karşı ilgisini artırması, kripto para biriminin anormal şekilde değerlenmesine yol açıyor. Öyle ki ETH, en popüler üç kripto para birimi arasında en iyi performans gösteren birim konumunda bulunuyor. ETH, değer artışı ile yatırımcısını memnun ediyor olsa da hala Ocak 2018’deki tepe noktasını aşabilmiş değil.