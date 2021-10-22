Microsoft’un kurucusu Bill Gates, bu akşam saatlerinde Efes Antik Kenti’nde görüntülendi. Gates’in ziyareti öncesinde hazırlıkların bir gün önceden başladığı açıklandı.

Geçtiğimiz günlerde kızı imam nikahı kıyarak evlenen, bir kadın çalışanına DM’den yürüdüğü iddia edilen Microsoft’un kurucusu ve eski CEO’su Bill Gates, yeniden Türkiye’de görüldü. Daha önce Bodrum’da yemek yediği restorana ‘küçük’ bir servet bırakan Bill Gates, bu kez İzmir’de Efes Antik Kenti’nde kendisini gösterdi.

‘Lana’ isimli yatla Aydın’ın Kuşadası ilçesine gelen ve ardından İzmir’in Selçuk ilçesindeki Efes Antik Kenti’ne geçen Gates, araçtan indiği sırada şapka ve maske takarken görüntülendi. Gates, bu gezisi öncesindeyse rezervasyon yaptırdı. O saatlerde Efes Antik Kenti’nde yer alan tek kafile, Gates’in kafilesiydi. Ziyaretleri sırasında Efes Antik Kenti’nin ışıkları açıldı.

Bill Gates’in ziyareti için hazırlıklar bir gün önceden başladı:

Saat 18.50 sularında Efes Antik Kenti’ne giren Gates ve beraberindekiler, antik kentten yaklaşık 2 saat sonra ayrıldı. Gates’in ziyareti öncesinde ışıklandırma için teknik ekibin bir gün önce bakım çalışması ve deneme yaptığı öğrenildi. Yani Gates’in ziyareti öncesinde antik kent, resmen kendisinin iyi bir deneyim yaşayabilmesi için önceden hazırlandı. Gates’in korumaları, gazetecilerin görüntü almalarına engel olsa da görüldüğü üzere bu pek de etkili olamadı.

Elbette Bill Gates'in Efes gezisi de goygoya vuruldu: