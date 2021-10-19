Bill Gates'in Kadın Çalışana "DM'den Yürüdüğü" İddia Edildi

Bill Gates'in 2008 yılında bir kadın çalışana flörtöz ve uygunsuz mesajlar attığı iddia edildi. The Wall Street Journal'da yer alan iddia, Bill Gates'in temsilcileri tarafından ise yalanlandı. Olayın detayları şimdilik ne yazık ki bilinmiyor...

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'un kurucusu Bill Gates, dikkat çeken bir iddia ile bir kez daha gündeme geldi. The Wall Street Journal’da yer alan bir habere göre Gates, 2008 yılında bir kadın çalışana flörtöz ve uygunsuz mesajlar göndermişti. Hatta yönetim kurulunun bu nedenden ötürü Bill Gates'e ulaşarak bu yaptığının son bulması konusunda uyarıda bulunduğu belirtiliyor. Haberde, Gates'in o yıllarda Microsoft'un bir numarası olmasının yanı sıra, Melinda Gates ile evli olduğu hatırlatıldı.

The Wall Street Journal, yaşanan olayla ilgili detay vermekten kaçındı. Haliyle o yıllarda ne yaşandığı ve bu meselenin ne olduğu tam olarak bilinmiyor. Ancak The Guardian'a demeç veren bir kişi, bu iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Bu kişinin, Bill Gates'in temsilcilerinden biri olduğu ifade ediliyor.

Benzer iddialar, daha önce de gündeme gelmişti

The Wall Street Journal'ın iddiası dikkate değer olsa da ilk değil. Daha önce de servis edilen haberlerde, Bill Gates'in kadın çalışanlara tabiri caizse "yürüdüğü" iddia edilmişti. Hatta Bill Gates ile Melinda Gates'in boşanmasına yol açan nedenlerden bir tanesinin de Bill Gates'in bu tür davranışları olduğu iddia ediliyor.

2008 yılında yaşanan meseleye konu olan Microsoft çalışanının kim olduğu açıklanmadı. Bill Gates ekibinin iddiayı reddetmesine rağmen o kadın ortaya çıkar da bir açıklama yaparsa, olayların boyutu değişebilir gibi görünüyor...