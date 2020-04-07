Inovio, Koronavirüs Aşısının İnsan Testlerine Başlıyor

Bill ve Melina Gates Vakfı tarafından desteklenen Inovio Pharmaceuticals, bir koronavirüs aşısı geliştirdi. Inovio, hayvan testleri başarılı olan aşının şimdi insan testlerine başlıyor.

Koronavirüse karşı aşı çalışmaları dünyanın dört bir tarafında devam ediyor. Bazı aşı çalışmaları hayvan denemelerinin ardından insan testlerine başladı. Koronavirüs aşı geliştirip test eden kuruluşlar arasında Bill ve Melina Gates Vakfı tarafından desteklenen Inovio Pharmaceuticals da bulunuyor.

Inovio Pharmaceuticals’ın araştırmacıları tarafından geliştirilen INO-4800 DNA isimli aşının hayvan testlerinde başarılı bir şekilde bağışıklık geliştirildi. Hayvan testlerinin ardından şirket şimdi de faz 1 insan testleri için hazırlıklara başladı.

Inovio’nun geliştirdiği koronavirüs aşısı salgına umut olabilir

Inovio tarafından geliştirilen INO-4800 DNA isimli aşı ile insanlara spesifik olarak tasarlanmış bir plazmid enfekte ediliyor. Enjekte edilen plazmid sayesinde hücreler belirli bir enfeksiyona karşı mücadele edecek antikorları üretebiliyorlar.

Inovio’nun koronavirüs aşı çalışmaları aslında sıfırdan başlamıyor. Şirket daha önce MERS için bir DNA aşısı adayı geliştirmişti ve faz 1 insan testlerini tamamlamıştı. MERS için geliştirilen aşının ilk aşama insan testlerinde, aşının uzun süre boyunca yüksek düzeyde antikor üretilmesini sağladığı anlaşıldı.

1 milyon doz aşı yıl sonuna kadar hazır olabilir

Şirket, koronavirüs aşısının faz 1 ve faz 2 denemelerinde kullanılacak binlerce doz aşıyı birkaç hafta içinde hızlı bir şekilde üretti. Inovio, bu kadar hızlı bir şekilde aşı üretimini Bill ve Melina Gates Vakfı’nın yanı sıra diğer kâr amacı gütmeyen kuruluşların sağladığı fon sayesinde yapabildi.

Birkaç bin dozu kısa bir sürede üretebilen Inovio’dan yapılan açıklamada, yıl sonuna kadar ek deneylerde veya acil durumlarda kullanılabilecek 1 milyon doz aşının üretilebileceği açıklandı. Aşının insan testlerinin başarılı ile sonuçlanmasının ardından hızlı bir şekilde üretim yapılabilmesi aşının insanlara ulaştırılması sürecini biraz daha kısaltabilir.

Moderna’nın da aşı çalışmaları devam ediyor

ABD’de koronavirüs aşısı geliştirerek insan testlerine başlayan tek şirket Inovio değil. Moderna da mart ayının ortasında koronavirüs aşısının insan testlerine başladı. 40 gönüllünün katıldığı koronavirüs aşısı çalışması birkaç merkezde birlikte yapılıyor. Çalışmanın yapıldığı merkezlerde aşının sonuçları da takip ediliyor. Moderna’nın aşı çalışmasının sonuçlarının yaz sonuna kadar alınması bekleniyor.

Koronavirüse karşı geliştirilen aşılar hızlı bir şekilde insan testlerinde başarı gösterseler bile hemen üretilemiyorlar. İnsan testlerinin ikinci aşamasının ardından aşıların yan etkilerinin incelenmesi gerekiyor. Bütün bu aşamalarda dahil olmak üzere aşının onaylanması için 12 ile 18 ay arasında bir süre geçmesi gerekiyor.