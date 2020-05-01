Bill Gates: İlk Koronavirüs Aşısı 9 Aya Hazır Olabilir

Koronavirüs salgını döneminde en çok adını duyduğumuz kişilerden biri olan Bill Gates, koronavirüs aşına dair önemli açıklamalarda bulundu. Kendi blog sayfasında bir yazı yayınlayan Gates, aşının en iyi ihtimalle 9 aya hazır olacağını düşünüyor.

Kısa sürede yayılarak tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs, sosyal hayattan ekonomiye kadar yaşamın birçok alanını olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Tüm insanlık, hastalığa karşı koyabilecek aşı çalışmalarını dikkatle izlerken virüse karşı tam anlamıyla koruma sağlayan bir aşı henüz geliştirilmiş değil.

Dünyanın dört bir yanında bilim insanlarının koronavirüsle mücadelesi devam ederken yazılım devi Microsoft’un kurucusu Bill Gates, konuya dair dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Geçtiğimiz günlerde COVID-19 salgını kontrol altına alınsa bile dünyanın uzun bir süre normale dönemeyeceğini söyleyen Gates, potansiyel bir aşınınsa en iyi ihtimalle 9 aya hazır olacağını düşünüyor.

Umut vadeden girişimler sayesinde süre 9 aya kadar düşebilir:

Kendi blog sayfasında “COVID-19 Aşısına Dair Bilmeniz Gerekenler” isimli bir yazı yayınlayan ünlü milyarder, salgını durdurmak için en az %95 oranında etkili olan bir tedaviye ihtiyaç duyduğumuzu, bununsa kısa dönemde gerçekleşmeyeceğini söyledi.

Potansiyel aşı için en azından 18 aylık bir süreç öngören Gates’e göre şu anda aşı üzerinde çalışan 8 ila 10 arasında umut vadeden şirket bulunuyor. Bu noktada Gates, kesin bir tarih vermekten kaçınsa da beklentilerin yüksek olduğu bu girişimler sayesinde aşının geliştirilme süresinin 9 aya kadar düşebileceğini tahmin ediyor.

Daha önceki salgınlara baktığımızda en hızlı aşı geliştirme süresi 5 yıl olarak göze çarpıyor. Tahmin edebileceğiniz üzere dünyamızın şu anda bu kadar bekleyecek vakti yok. Bu sebeple Gates ve aşı üzerinde çalışan diğer şirketler, hükûmetlerin ve yetkililerin aşı için test ve onay sürelerini hızlandırmasını istiyor.

En az 7 milyar aşıya ihtiyacımız var:

Gates’in yayınladığı blog yazısında dikkat çeken bir diğer nokta, aşının tüm insanlığa sunulabilme potansiyeli oldu. Bu noktada en iyi ihtimalle 7 milyar aşıya ihtiyacımız olduğunu söyleyen milyarder isim, aşının çift doz olması durumundaysa bu sayının iki katına çıkacağını ifade ediyor.

Böyle bir durumda aşı geliştirilse bile ilk etapta hangi ülkelerde uygulanacağı, kimlerin aşıdan faydalanacağı, prosedürün nasıl işleyeceği gibi pek çok soru işareti ortaya çıkıyor. Bu soruların cevabını ancak ilerleyen günlerde görebileceğiz.