Elon Musk: 3. Dünya Savaşı'ndan Önce Mars'a Yerleşmeliyiz

2020 Mars Topluluğu Sanal Konvansiyonu'nda konuşan Elon Musk, Mars'a kurmayı planladığı şehir için bir hedef belirledi. Bu hedef doğrultusunda şehrin 3. Dünya Savaşı'ndan önce kurulması gerektiğini söyleyen Musk, bu şehrin kendi kendine yetmesi gerektiğini vurguluyor.

SpaceX ve Tesla kurucusu Elon Musk'ın Mars sevdası, uzun zamandır bilinen bir gerçek. Özellikle de SpaceX'in Mars'a gitme konusundaki çalışmaları, bu projenin bir gün gerçek olacağını düşündürüyor. Ancak Musk, zaman zaman yaptığı açıklamalarla önlerinde önemli engeller olduğunu ifade ediyor. 2020 Mars Topluluğu Sanal Konvansiyonu'nda konuyla ilgili bazı yeni açıklamalarda bulunan milyarder, Mars'a ne zamana kadar gidilmesi gerektiğini açıkladı.

Elon Musk, Mars'ta bir şehir kurmayı amaçlıyor. Kendi kendine yetecek şekilde dizayn edilecek bu şehir, oraya giden insanların yaşamlarını sürdürebilmelerine imkan tanıyacak. Musk, bu şehrin 2026 yılına kadar kurulması gerektiğini ve yıllar boyunca da korunarak, insanlık için hazır durumda tutulması gerektiğini söylüyor.

"Mars'taki şehrin 3. Dünya Savaşı'ndan önce kurulması gerekiyor"

Elon Musk'a göre Mars'ta kurulacak şehir, sadece birkaç kişinin yaşayabileceği bir üs şeklinde olmamalı. Bu bağlamda gerçek bir şehirden bahsettiğini ifade eden Elon Musk, bu şehrin kendi kendini idame ettirecek şekilde tasarlanması gerektiğini söylüyor. Elon Musk'ın konuyla ilgili en çarpıcı açıklaması ise bu şehrin ne zaman kurulacağı ile ilgili.

Elon Musk, Mars'ta kurulacak ve kendi kendini idame ettirecek kentin 3. Dünya Savaşı'ndan önce kurulması gerektiğini söylüyor. Bu tür bir savaş ya da olası bir nükleer facia nedeniyle Dünya'daki tedarikin sona erebileceğini belirten SpaceX kurucusu, böylesi bir durumda da Mars'ta yaşayan insanların yaşamlarının devam edebilmesinin kritik önem arz ettiğini beyan ediyor.

"Yakında öleceğiniz başka bir yere taşınıyorsanız, bir cankurtaran botuna sahip olmak anlamsızdır. Bu sayılmaz"

Elon Musk'a göre insanlık medeniyetinin mevcut hali, pek de güçlü değil. Hatta biraz cılız. Bu yüzden de insanlığın kendini yok edebilecek olayların içine girebileceğini düşündüğünü söyleyen Musk, böyle bir şeyin olmasını istemediğini ancak olması durumunda da Mars'taki şehrin doğrudan etkileneceğini ifade ediyor. İşte tam olarak da bu yüzden, Mars'ta kurulacak şehrin kendine yetmesi gerekiyor. Aksi takdirde Dünya'dan kaçış için Mars'a gidecek insanlar da kaynakların yetersizliği nedeniyle hayatlarını kaybetmiş olacaklar.