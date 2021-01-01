BİM'den Aşı Açıklaması: Paylaşımlara İtibar Etmeyin

Sosyal medyada viral hale gelen ve BİM şubelerinde koronavirüs aşısı satılacağını gösteren video ile ilgili resmi açıklama yapıldı. BİM yetkilileri, Instagram'dan yaptıkları açıklamada böyle bir şeyin asılsız olduğunu, hiçbir şubede aşı ya da ilaç satışı olmadığını ifade ettiler.

Çinli Sinovac isimli şirketin geliştirdiği koronavirüs aşısı, birkaç gün önce Türkiye'ye geldi. Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, aşıların 14 gün boyunca test edileceğini ardından da aşılama sürecine başlanacağını söyledi. Sosyal medyadaki mizahşör vatandaşlarımız da krizi fırsata çevirerek, sayısız paylaşım yaptılar. Bu paylaşımların ciddi bir bölümü de BİM isimli market zinciri ile ilgiliydi.

Birkaç gündür sirkülasyon içinde olan paylaşımlardan bir tanesi, BİM'in reklamı gibi gösterilmişti. Söz konusu reklam videosunu oluşturan kişiler, piyasanın önde gelen koronavirüs aşılarını BİM'de satılacak gibi göstermişlerdi. Elbette bu video tamamen sahteydi ve gerçeği yansıtmıyordu ancak BİM, geçtiğimiz saatlerde bu konuyla ilgili resmi bir açıklama yaptı.

"Mağazalarımızda aşı ya da ilaç satışı söz konusu değildir"

BİM yetkilileri, resmi Instagram hesaplarından yaptıkları bir paylaşımda, sosyal medyada paylaşılan içeriklerin gerçeği yansıtmadığını ifade ettiler. Herhangi bir BİM şubesinde aşı ya da ilaç satışının söz konusu olmadığını belirten yetkililer, sosyal medyadaki ilgili videonunsa başarılı bir taklit olduğunu söylediler. BİM, söz konusu videodaki içeriğin yanıltıcı olduğunun altını çiziyor.

Söz konusu videoyu hazırlayan mizahşörler, önde gelen koronavirüs aşılarıyla ilgili değer de biçtiler. Örneğin Pfizer ile BioNTech tarafından üretilen aşının fiyatının 29,95 TL olacağını söyleyen video ekibi, ABD menşeli Moderna'nın aşısına 39,90 TL, Türkiye'ye giriş yapan CoronaVac isimli aşıya ise 14,90 TL değer biçtiler.

İşte viral hale gelen o sahte reklam videosu