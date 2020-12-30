Çin'den Yola Çıkan Koronavirüs Aşısı Türkiye'ye Geldi

Çin'de üretilen koronavirüs aşısı, bu sabah Türkiye'ye geldi. Saat 05:44'te Esenboğa Havalimanı'na iniş yapan THY'ye ait Boeing 777 tipi uçak, 3 milyon doz aşıyı hiçbir sorun yaşanmadan Türkiye'ye getirdi. Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna taşınan aşılar, 14 gün boyunca test edilecek.

Dün sizlerle paylaştığımız bir haberimizde, Çin'de üretilen CoronaVac isimli koronavirüs aşısının 3 milyon dozluk bölümünün, bu sabah itibarıyla Türkiye'ye geleceğinden bahsetmiştik. Beklenen oldu ve dün akşam saatlerinde Pekin'den kalkan THY'ye ait uçak, Ankara'ya ulaştı. Saatler 05:44'ü gösterdiğinde Boeing 777 tipi kargo uçağu, Esenboğa Havalimanı'na iniş yaptı.

Esenboğa Havalimanı'na indirilen koronavirüs aşıları, TIR ve kamyonlar aracılığıyla Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü aşı ve ilaç deposuna yönlendirildi. An itibarıyla da burada beklemekte olan aşılar, yavaş yavaş vatandaşlara uygulanacak ancak aşılama süreci, bir süre sonra başlayacak.

Fahrettin Koca'dan resmi açıklama: 14 gün boyunca test edilecek

Uçak indiği anda Twitter üzerinden bazı açıklamalar yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Çin'den gelen aşıların 14 gün boyunca test edileceğini söyledi. Bu testlerin Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu'nda yapılacağını söyleyen Bakan Koca, testler bittiği anda da aşılama sürecinin başlayacağını söyledi. Fahrettin Koca'nın açıklamalarına göre aşılama süreci, Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü'nce koordine edilecek.

Çin'den gelen koronavirüs aşıları, inaktif yapıya sahip. Yani bu aşı içinde etkisi düşürülmüş, koronavirüsler bulunuyor. Vücuda enjekte edilen virüs, bağışıklık sistemini harekete geçirerek, koronavirüse karşı dirençli hale gelinmesini sağlıyor. Ayrıca bu aşı, bugüne kadar piyasaya sürülmüş olan diğer aşılarla aynı yapıya sahip. Yani uzun vadedeki etkileri, en azından tahmin edilebiliyor.