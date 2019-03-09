Yaptıkları indirimlerle bolca adını duyduğumuz BİM ve A101, önümüzdeki hafta Samsung’un iki farklı telefonunu satışa sunacak.

Neredeyse her hafta karşımıza yeni teknolojik ürünlerle çıkan marketler zinciri BİM ve A101, bu sefer de bizi yanıltmadı. İki farklı telefon ile müşterilerinin ihtiyaçlarını yanıtlamaya çalışacak olan mağazaların ikisi de seçimlerini Samsung’dan yana kullandı ancak seçtikleri telefonlar değişiklik gösterdi. Biz de bu hafta BİM’de ve A101’de satılacak telefonlara sizler için göz atacağız.

BİM’in bu hafta satışa sunacağı telefon Galaxy J7 Prime 2. 5,5 inçlik bir ekranı bulunan telefon, Exynos 7870 işlemcisini içerisinde barındırıyor. Cihaz aynı zamanda 3 GB RAM ve 32 GB’lık bir dahili depolamaya sahip. Arkada ve önde 13 MP çözünürlüğünde kameralara sahip olan J7 Prime 2, aynı zamanda 3.300 mAh değerindeki bir bataryaya da ev sahipliği yapıyor.

İşletim sistemi olarak Android 7.1.0’ı kullanan telefonun parmak izi okuyucuya da sahip olduğunu söylemekte yarar var. Son olarak telefonun fiyatından bahsetmek gerekirse 15 Mart tarihinden itibaren 2 yıl Samsung Türkiye garantili Samsung Galaxy J7 Prime 2’yi BİM mağazalarından 1.299 TL’ye satın alabilirsiniz.

A101’in 14 Mart itibarıyla satışa sunacağı telefon ise Galaxy J4 Core. İşlemci tercihini Snapdragon 425’ten yana kullanan cihaz; 6,0 inçlik bir ekran, 1 GB RAM ve 16 GB dahili depolama alanına sahip. Arkada 8 MP, önde 5 MP çözünürlüğünde kameralar kullanan J4 Core, J7 Prime 2’de olduğu gibi 3.300 mAh değerinde bir bataryayı da bünyesinde barındırıyor.

Android GO 8.1 Oreo işletim sistemini kullanan cihaz 2 yıl Samsung Türkiye garantisine sahip ve 899.00 TL fiyatıyla satışa sunulacak.

BİM ve A101’de satılacak telefonları incelediğimiz yazımızın sonuna gelmiş bulunuyoruz. Telefonlar hakkındaki görüşlerinizi yorumlar kısmından bizlerle paylaşmayı unutmayın.