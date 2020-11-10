Oyunlarda FPS Göstermek İçin Kullanabileceğiniz 6 Program

Bilgisayar oyuncularının artması ve donanımların gelişmesiyle birlikte oyunlardan alınan performans çok önemli bir unsur haline geldi. Bu da oyuncuların oyun sırasında aldıkları performansı daha detaylı incelemek istemelerine sebep oldu. Durum böyle olunca NVIDIA ve AMD de dahil olmak üzere birçok geliştirici, uygulamalarının içine FPS gösterme özelliği ekledi.

Oyun dünyasının içinde olan ve aktif olarak oyun oynayan hemen hemen herkesin anlamını bildiği FPS (Frame per Second), saniye başına görüntülenen kare sayısı anlamına geliyor. Bu da FPS değeri arttıkça akıcılığın artması anlamına geliyor. Oyunlarda FPS değerinin belli bir oranın altına -bir saniyeliğine olsa bile- düşmesi, tüm oyun keyfinin baltalanması anlamına gelebilir.

FPS değerinin yüksek tutulmasını sağlayan birçok yöntem mevcut. Bunlardan en önemlisi ise kullanılan donanımları iyi tanımak. Eğer oynayacağınız oyunun sistem gereksinimleri, mevcut donanımınızın çok üzerindeyse ve grafik ayarlarını buna endeksli ayarlamadıysanız, FPS düşüşü kaçınılmaz olacaktır. Oyun içerisinde yeterli FPS’i alıp alamadığınızı tespit etmek ve anlık düşüşlerden haberdar olmak için bir FPS gösterme aracına ihtiyacınız var. Bazı oyunlar bu sayacı standart olarak sunsalar da çoğu oyunda, bu araçlar yerleşik olarak mevcut değil. Durum böyle olunca oyunlarda FPS gösterme işlevini yerine getiren birçok uygulama piyasaya sürüldü.

FPS gösterme aracı içeren 6 uygulama:

Bandicam Screen Recorder

Fraps

GeForce Experience

RadeonPro

Razer Cortex

Dxtory

Aslında bir ekran kayıt programı olan Bandicam Screen Recorder, içerik üreticilerinin bir bölümü tarafından uzun yıllardır kullanılıyor. Oyun kaydetmeye özel ayarları da içerisinde barındıran Bandicam’in kayıt almasanız da FPS’i görmenizi sağlayan bir eklentisi mevcut. FPS sayacının rengi kayıt kapalıyken yeşil, kayıt açıldığında ise kırmızı olduğunu hatırlatmakta fayda var.

Bandicam gibi uzun yıllardır içerik üreticileri ve oyuncular tarafından tercih edilen Fraps, bu alandaki en eski uygulamalardan biri. Ekran kayıt özelliği ücretsiz sürümde sınırlı olarak çalışsa da uygulamanın FPS gösterme ayarını ücretsiz ve sınırsız bir şekilde kullanabilirsiniz.

NVIDIA’nın müşterileri için geliştirmiş olduğu GeForce Experience, NVIDIA ekran kartlarını kullanan kişiler için önemli bir uygulama. GeForce Experience; sürücü güncelleme, oyun optimizasyonu, ekran kayıt ve FPS gösterme gibi birçok opsiyonla birlikte geliyor. Üstelik uygulamada yer alan ShadowPlay özelliğiyle birlikte anlık olarak kayıt alıp paylaşmak mümkün.

NVIDIA’nın GeForce Experience uygulamasının AMD cephesindeki türü olan RadeonPro, özellik bakımından GeForce Experience ile neredeyse aynı. RadeonPro, FPS gösterme özelliğinin yanı sıra görüntülere kayıt sonrası efekt ekleme opsiyonu da sunuyor.

Razer’ın oyun ve sistem optimizasyonu için geliştirmiş olduğu Cortex, arka planda çalışan uygulamaları otomatik olarak kapatarak kullanıcıların tam performansla oyun oynamasını sağlıyor. İçerisinde özelleştirilebilen bir FPS sayacı da bulunan Cortex’i kullanmak için herhangi bir Razer ürünü kullanıyor olmanıza gerek yok.

Fraps ve Bandicam ile neredeyse aynı işlevi gören ve ExKode tarafından geliştirilen Dxtory, yalnızca FPS sayacı isteyen kullanıcılar için tercih edilecek en basit uygulamalardan biri. Dxtory, içerisinde yer alan FPS sayacını özelleştirmek için de bazı opsiyonlar vadediyor.