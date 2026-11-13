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MG Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları

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MG, Kasım 2026 döneminde hem benzinli hem de Hybrid+ teknolojisine sahip modelleriyle dikkat çekiyor. İşte MG'nin Kasım ayı güncel sıfır araç fiyatları, kredi fırsatları ve kampanya detayları...

MG Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
Zeynep Şahin Zeynep Şahin /

MG, Kasım 2026 döneminde Türkiye sıfır otomobil pazarında SUV ve sedan modelleriyle öne çıkıyor. Modellerin güncel fiyatlarıyla birlikte dönemsel indirimler ve kampanya seçenekleri, yeni araç almayı düşünenler tarafından merak ediliyor.

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Peki MG Kasım 2026 sıfır araç fiyatları ne kadar, hangi MG modellerinde kampanya var? İşte MG Kasım 2026 güncel fiyat listesi, indirimler ve kampanyalar...

İçerikten Görseller

MG Kasım 2026 Sıfır Araç Fiyat Listesi, İndirimler, Güncel Kampanyalar ve Kredi Fırsatları
MG HS Hybrid+

MG Tüm Modeller Fiyat Listesi - Kasım 2026

MG HS Hybrid+

Model İsmi Güncel Fiyatı Kampanyalı Fiyatı
MG ZS Hybrid+ 2.610.000 TL 2.385.000 TL
MG HS Hybrid+ 3.295.000 TL 3.145.000 TL
MG HS 2.565.000 TL 2.385.000 TL
MG7 3.110.000 TL 2.910.000 TL

MG7 Kampanyası: 200 Bin TL Takas Desteği ve 700 Bin TL'ye 6 Ay %0,99 Faiz

MG7 satın almak isteyenlere kasım ayına özel takas ve finansman avantajları sunuluyor. Kampanya kapsamında 200.000 TL takas desteği sağlanırken ticari müşterilere 700.000 TL tutarında, 6 ay vadeli ve %0,99 faizli kredi imkanı tanınıyor.

MG HS Hybrid+ Kampanyası: 150 Bin TL Takas Desteği

MG, HS Hybrid+ Luxury satın almak isteyenlere kasım ayına özel 150.000 TL takas desteği sunuyor. Kampanya kapsamında aracın anahtar teslim satış fiyatı üzerinden 150.000 TL indirim avantajı sağlanıyor.

MG ZS Hybrid+ Kampanyası: 2 Milyon 385 Bin TL'ye Takas Destekli Fiyat

MG, hibrit SUV modeli ZS Hybrid+ için kasım ayında takas destekli satış fiyatı sunuyor. 197 PS güç üreten ve WLTP ölçümlerine göre 100 kilometrede 5,1 litre birleşik yakıt tüketimine sahip model, 2.385.000 TL fiyatla MG yetkili satıcılarında satışa sunuluyor.

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